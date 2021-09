4 Şubat hangi burç ve burcu ne? 4 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

4 Şubat doğumlu olan kişiler hava grubuna ait olan burçlardan bir tanesidir.

4 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

4 Şubat hava gruplarından ve burçlarından olan Kova burcudur.

4 Şubat Yükseleni

4 Şubat yükselenini tam olarak hesaplamak için doğum saatini hesaplamanız gerekiyor.

4 Şubatta Doğanların Özellikleri

4 Şubatta doğan kişiler hayata karşı her zaman asabiyet ile yaklaşan kişilerdir. Bundan dolayı olaylara karşı öfkeli yaklaşabilirler. Bu onların en büyük huylarından bir tanesidir. Öfke kontrolü hayatlarının belirli bir dönemlerinde ortaya çıkabilir. Aynı zamanda adalet düşkünüdürler. Bir olay karşısında mentalitesini koyarak adalet süzgecinden geçirirler.

Her zaman mantıksal düşünürler. Haksızlık karşısında susmaz ve haksızlığa karşı her zaman cesaretli bir şekilde karşı çıkarlar. Adaletin tecelli etmesi için elinden gelen her şeyi yaparlar. Özgürlüklerinin kısıtlanması onların hayatta isteyeceği en son şeylerden bir tanesidir. Bundan dolayı özgürlüklerini her zaman savunurlar ve özgür olmayı severler. Bağımsız yaşamak onların yaşam tarzıdır. Kendi bildiği doğrular olsa da başkalarının da doğrularına değer verirler.

4 Şubat Özel Bir Gün Müdür? 4 Ocak Ne Günü?

4 Şubat özel bir gün değildir.

4 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- Roma imparatoru olan Septimus Severus vefat etti.

- İngiltere ve ABD arasında yaşanan savaş resmen sona erdi.

- George Washington Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı seçilmiş oldu.

- George Washington ikinci kez yine Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçildi.

- Fransa devleti sömürgelerinde köleliği tamamen yasaklamış oldu.

- Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaş başladı.

- Paris'te Jön Türk Kongresi yapıldı.

- Lozan barış konferansı bu konferansa taraf olan kişilerin uzlaşmamaları sonucunda sekteye uğramıştır.

4 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Gönül Akkor (Ses sanatçısı)

- Bedia Akartürk (Halk müziği sanatçısı)

- Ümran Baradan (Resim ve seramik sanatçısı)

- Metin Belgin (Oyuncu ve yönetmen)

- Polat Labar (Komedyen)

- Aykan İlkan (Müzisyen)

- Atilla Taş (Şarkıcı)

4 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Zach King (İnternet ünlüsü)

- Gabrielle Anwar (Oyuncu)

- Alice Cooper (Müzisyen)

- Peter Driscoll (Yazar)

- Donald Nicol (Tarihçi)

4 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

- Haruhi Fujioka