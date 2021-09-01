4 Ocak hangi burç ve burcu ne? 4 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

İnsanlar, sahip oldukları burçları sık sık araştırırlar. Çünkü burçların sahip olduğu birçok özellik bulunmaktadır. Bu özellikleri öğrenmek için burçların içeriğini incelemek gerekmektedir.

4 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

4 Ocak tarihinde doğan kişilerin burcu oğlak burcu olarak bilinmektedir. 22 Aralık ve 21 Ocak tarihleri arasında doğan herkes oğlak burcunda yer almaktadır. Oğlak burcu, toprak grubundan olan bir burçtur.

4 Ocak Yükseleni

Burçların sahip olduğu yükseleni bulmak için kişisel bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Yani kişilerin doğum tarihi, doğduğu günün saati vs. bilgiler alınarak yükselen burç hesaplanmaktadır. Bu yüzden 4 Ocakta doğanların yükselen burcu için bir yorum yapmak doğru değildir.

4 Ocak'ta Doğanların Özellikleri

4 Ocak'ta doğan oğlak burçları genel olarak güvenilir ve dürüst bir karaktere sahip olmaktadır. Bu tarihte doğan kişiler için hayat son derece başarılı bir şekilde geçmektedir. Çünkü oğlak burçları yaptıkları ile her zaman için özen gösterirler.

Oğlak burçları çok zor beğenen kişilerdir. Bu özellikleri aşk hayatına da yansıyan oğlaklar kolay kolay kimseyi beğenmezler. Meraklı bir yapıları bulunan oğlak kişileri için kavak, çam ve söğüt ağacı çok beğenilmektedir. Ayrıca bu kişilerin yönetici gezegeni satürndür.

4 Ocak Özel Bir Gün müdür? 4 Ocak Ne Günü?

4 Ocak tarihinde bazı olaylar yaşanmış olsa da bugünün ayrı bir önemi bulunmamaktadır. Yani 4 Ocak günü özel olarak kutlanmaz.

4 Ocak Tarihde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

4 Ocak gününe baktığımız zaman eski zamanlarda birçok olay yaşanmış olduğu görülmektedir. Bu olayların bazıları yaşandığı dönemde oldukça büyük bir ses getirmiştir.

- 4 Ocak 1932 / Mahatma Ghandi, Hindistan'da bu tarihte tutuklandı.

- 4 Ocak 1948 / Burma bağımsız oldu.

- 4 Ocak 1950 / Türk ve Yugoslav Ticaret Antlaşması imzalandı

- 4 Ocak 1961 / Bakanlar Kurulu toplu bir şekilde istifa etti.

- Batman - İskenderun petrol boru hattı hizmete girdi.

4 Ocak'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

4 Ocak tarihinde birçok ünlü isim ve futbolcu doğmuştur. Oğlak burcu olan bu ünlüler herkes tarafından çok merak edilmektedir.

- Öner Erkan

- Gökhan Gönül

- İbrahim Akın

- Burak Topaloğlu

4 Ocak'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

4 Ocak tarihine baktığımız zaman çok sayıda yabancı ünlünün doğduğu görülmektedir. Ayrıca birçok yabancı ünlü futbolcu 4 Ocak'ta doğmuştur.

- Toni Kross

- Till Lindemann

- Carlos Saura

4 Ocak'ta Doğan Anime Karakterleri

4 Ocak'ta doğan Anime karakterleri de bulunmaktadır.

- Senku İshigami / Dr. Stone