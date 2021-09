4 Kasım hangi burç ve burcu ne? 4 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Günümüzde burçlar büyük bir merakla yakından takip ediliyor. Herkesin doğum tarihine göre belirlenen bir burç bulunuyor. 4 Kasım tarihinde dünyaya gelen kişiler de her zaman akrep burcu olur.

4 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

4 Kasım tarihinde doğan kişiler, akrep burcuna mensup olur. Tutkulu ve cesur bir yapıya sahip olan akrep burçları, kendilerine her konuda çok güvenirler. Cesur olan akrepler, her zaman tuttuklarını da koparırlar.

4 Kasım Akrep Burcu Yükseleni Nedir?

4 Kasım tarihinde doğan akrep burçlarının yükselen burçları da birbirinden farklı olabilir. Çünkü yükselen burç doğum yeri ve doğum saatine göre de belirlenebilir. Burç yorumları okunurken bunun için mutlaka yükselen burcun da okunması gerekir. Yükselen burç kişinin özel hayatı ve kişisel özellikleri ile ilgili de çok önemli ipuçları vermektedir.

4 Kasımda Doğanların Özellikleri

En cesur ve tutkulu burçlar arasında yer alan burçlar, akreplerdir. Akrep burcu olan kişiler genellikle mantığı ile hareket etse de her zaman aşırı duygusaldır. Duygularını da çok belli etmeyi pek sevmezler. Akrep burçlarının bakışları ise, onların ne kadar güçlü olduklarını gösterir. Kolay kolay kimseye inanmazlar. Bunun için de yanlarında çok az insan vardır. Akrep burçları her zaman ve her konuda çok başarılı olmak isterler.

4 Kasım Özel Bir Gün müdür? 4 Kasım Ne Günü?

4 Kasım, Miladi takvime göre yılın 308. günü, artık yıllarda ise, 309. günüdür.

4 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1515 yılında Osmanlı İmparatorluğunda Diyarbekir Eyaleti oluşturuldu. Aynı zamanda Bıyıklı Mehmet Paşa da ilk beylerbeyi olarak atandı.

1737 yılında İtalya'nın Napoli kentinde, San Carlo Tiyatrosu açıldı.

1875 yılında Kadınlar İçin Ayine Dergisi, Selanik'te yayın yapmaya başladı.

1947 yılında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

1940 yılında Birleşik Krallık, Girit'i işgal etti.

1937 yılında Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1933 yılında Yunanistan Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve bir yere anı levhası koydu. Levhada ise, "Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir." yazıyor.

1972 yılında İsmet İnönü, CHP üyeliğinden istifa etti.

4 Kasımda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

4 Kasım’da doğan yabancı ünlüler, Richard Rorty, Luís Figo ve Robert Mapplethorpe'dir. 4 Kasım doğumlu olan Türkler ise, Ali Özgentürk, Zerrin Özer, Gülden Karaböcek ve Yılmaz Erdoğan'dır.