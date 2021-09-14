4 Ekim hangi burç ve burcu ne? 4 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye merak duyanların burçlarını öğrenmesi için öncelikle doğum tarihlerini bilmesi gerekmektedir. Doğum tarihini bilen kişiler kolaylıkla burçlarını öğrenerek konu ile ilgili araştırmalar yapabilirler.

4 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler terazi burcunun özelliklerini taşımaktadır. Dolayısıyla 4 Ekim tarihinde doğanlar da terazi burcunun özelliklerini göstermektedir. Bu burç insanı dengelidir ve adalet duygusu da oldukça gelişmiştir.

4 Ekim Yükseleni Nedir?

Bir kişinin burcuna bakarak detaylı bilgiler edinmek için sadece Güneş burcunu bilmek yeterli olmaz. Bunun yanında yükselen burcunun bilinmesi de son derece önemlidir. Yükselen burcunu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini bilmesi gerekir. Bunun dışında yükselen burcunu öğrenmek mümkün değildir.

4 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

4 Ekim tarihinde doğan Terazi burçları her ortamda ön planda olmayı başarmaktadırlar. Yardımsever bir kişilikleri vardır. İyilik yapmayı severler. Çoğunlukla kendilerinden haz etmeyen insanlara karşı bile yardım eli uzattıkları görülmektedir.

En önemli özelliklerinden biri herkesle muhteşem bir şekilde iletişim kurabilmeleridir. Mimikleri oldukça güçlüdür. Karşılarındaki etkilemek için mimiklerini kullanmaktan çekinmezler. Fizikleri oldukça zariftir. İnsanlar Terazi burçları ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedir.

Finansal anlamda güçlü olmak bu burç insanına göredir. Yatırım ve girişimcilik konularında başarılı atılımlar yapabilmektedirler. Finansal anlamda durumlarını düzeltmek adına hırslı çalışmalar yapabilirler. Hırslarını dengeli bir şekilde kullanabilirlerse pek çok konuda başarılı olabileceklerini söylemek mümkündür.

4 Ekim tarihinde doğan Terazi burçlarının etkileyici bir duruşları vardır. Sakin yapıları ile bilinirler. Zor durumlara karşı söylenmeden dayanırlar. Dışardan bakıldığı zaman kırılgan görünürler. Ancak son derece güçlü bir kişilikleri vardır. Kötü gün dostu olmak konusunda oldukça başarılıdırlar. Çevrelerindeki kişilerin zor zamanlarında her zaman yanlarında olurlar.

Terazi burcuna güvenerek sırrınızı verebilirsiniz. Sırrınız bu burç insanında güvende olacaktır. En kötü tarafları çevrelerindeki insanlara kendilerinden daha çok değer vermeleridir. Öyle ki kendilerini sevdikleri insanlar için feda ettikleri görülmektedir. Aynı fedakarlığı karşılarındaki kişilerden de beklerler. Ancak göremezlerse büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.

4 Ekimde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1994 Melis Tüzüngüç - Türk Oyuncu

1988 Caner Erkin - Türk Futbolcu

1976 Alicia Silverstone - Amerikalı aktris

1976 Jess Molho - Türk oyuncu

1963 Ferhat Oktay - Türk Basketbolcu

1984 Lena Katina - Rus Şarkıcı

1974 Kubat - Türk Halk Müziği Sanatçısı

1941 Anne Rice - Amerikalı Yazar

1936 İoanna Kuçuradi - Türk Filozof

1935 İlhan Cavcav - Türk işadamı ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı