4 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 4 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 4 Ağustos doğumlu kişilerin güneş burçları Aslan burcudur.

4 Ağustos Hangi Burç?

İnsanlar eski devirlerden beri hep gökyüzündeki olaylara, güneşin ayın hareketlerine ilgi duymuşlardır. Yıldızları gözlemleyerek bunların kayıtlarını tutarak analizler yapmaya çalışmışlardır. Bugünkü astroloji çok eski devirlerden süzülerek gelen bilgilere ve yazılı eserlere dayanmaktadır.

Astrolojiye göre güneş burcu 12 adettir ve insanlar doğum tarihlerine göre bu burçlara dahil edilmiş sayılırlar. 4 Ağustos tarihinde doğan kişiler "Aslan burcu"dur.

4 Ağustos Tarihinde Doğanlar Özellikleri?

4 Ağustos tarihinde doğan insanlar aslan burcundandır ve aslan burcunun özelliklerini taşırlar. Aslan burcu özellikleri arasında en bilineni lider ruhlu insanlar olmalarıdır. Aslan burcu kadını ve erkeği her ortamda söz sahibi olmak ister. Bu iş hayatında da özel yaşamlarında da böyledir. Çok fazla baskıdan ve emir almaktan hoşlanmazlar. Her zaman ön planda olmayı seven insanlardır. Sıcakkanlı yapısı olan aslan burcu insanları lüks ve şatafatı severler. Bunu giyimlerine, makyajlarına ve takılarına da yansıtabilirler.

Aslan burcu insanları hırslı bir yapıya sahiptirler. Son sözü söylemek isteyen aslan burcu insanları iyi niyetlerinin kötüye kullanıldığını fark ettikleri anda çok öfkelenir ve sinirlenirler. Genel anlamda ise hayata karşı neşeli bir tavırları vardır, gezmeyi, eğlenmeyi de çok severler.

4 Ağustos Tarihinde Doğanlar Yükselen Burç

Güneş burcundan farklı olarak insanların bir de ay burçlarının olduğu kabul edilmektedir. Ay burcunun tespiti ise çok farklıdır. Yükselen burç denilen bu burç kişilerin doğum saatinin bilinmesi halinde bulunabilir. Yani ancak dünyaya geldikleri saati tam olarak bilen kimselerin yükselen burcu tespit edilebilir. Bu nedenle de 4 Ağustos tarihinde doğan insanların güneş burcu aslan burcu olsa da yükselen burcu farklılık gösterir. Her insanın yükselen burcu ayrı ayrıdır.

4 Ağustos Tarihinde, Bugün Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

Hem ülkemizde hem de dünyada çok sayıda ünlünün burcu aslandır. Aslan burcu insanlarından sanatçılar, tiyatro oyuncuları ve siyasi liderler çıkabilir. Ünlüler arasında eskimeyen sanatçı ve "taş bebek" lakabı ile anılan Gönül Yazar vardır. Burcu Güneş, Berna Laçin, Zuhal Olcay, Sibel Can gibi sanatçıların da burcu aslandır. Halil Sezai, Murat Dalkılıç, Meryem Uzerli, komedyen İbrahim Büyükak, futbolcu Rıdvan Dilmen hep ünlü aslan burcu insanlarıdır.

En tanınmış yabancı aslan burcu insanı, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dır. Bir diğer sanatçı Jennifer Lopez de aslan burcudur. Whitney Houston, Ben Affleck, Carlos Santana ve Sandra Bullock da diğer ünlü aslan burcu insanlarıdır.