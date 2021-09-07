31 Ocak hangi burç ve burcu ne? 31 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

32 Ocak tarihinde doğan kişiler insanlara, hayvanlara ve doğaya karşı merhametli olmaktadır. Bu kişiler özellikle hümanist yapıları ile dikkat çekmektedir. Pek çok insan doğum tarihlerine göre güneş burcunun ne olduğunu merak etmektedir.

31 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

31 Ocak tarihinde doğanlar Kova burcu olurlar. Kova burcu bilindiği gibi hava grubunda yer alan burçlardan bir tanesidir. Pozitif yapıları ile dikkat çekmektedirler. Bunun yanında hayalperest bir kişilikleri bulunmaktadır.

31 Ocak Yükseleni Nedir?

31 Ocak tarihinde doğanların güneş burcu kova olmaktadır. Buna karşılık yükselen burçları da merak konusu olmaktadır. Yalnızca doğum tarihi ile yükselen burcunu öğrenmek mümkün değildir. Bunun için doğum saatini de bilmek gerekmektedir. Doğum saatini bilen kişiler kolay bir şekilde yükselen burçlarını öğrenebilirler.

31 Ocakta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu insanları genellikle zayıf olur. Açık renkli saçlara sahip olmaktadırlar. Orta boylu ya da uzun boylu olabilirler. Bunun yanında göz renkleri de genelde koyu renktedir. Kova burcu olan kişiler hassas bir metabolizmaya sahip olmaktadır. Yaşlansalar da her daim bakımlı olmaktan geri kalmazlar.

Kova burçları oldukça sevecen ve aynı zamanda sıcakkanlı bir yapıdadır. Kovalar her insanın eşit haklara sahip olmasını savunmaktadır. Bunun yanında hümanist bir yapıları vardır. Modern bir görünüşe sahiptirler. Ancak bazen oldukça dik kafalı ve inatçı oldukları da görülebilmektedir. Kovalar genelde insanlarla araya mesafe koymaktadır. Özgürlüklerine oldukça düşkün olmaları bazı zamanlar başlarını derde sokabilmektedir.

31 Ocak Özel Bir Gün müdür? 31 Ocak Ne Günü?

25 Ocak ile 31 Ocak arası Cüzzam Haftası olarak kutlanmaktadır. Bunun yanında 31 Ocak tarihinde pek çok önemli olay da meydana gelmiştir.

31 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

1934 yılında Nazım Hikmet 5 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştır.

1931 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı kurulmuştur.

1938 yılında Atatürk tarafından Gemlik'te suni ipek fabrikası kurulmuştur.

2020 yılında Birleşik Krallık, Avrupa Birliğinden ayrılma karar almıştır.

31 Ocak Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1963 Ergün Poyraz - Türk araştırmacı yazar

1961 Latif Demirci - Türk karikatürist

1961 Fatih Kısaparmak - Türk besteci

1951 Selma Güneri - Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı

31 Ocak Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1982 Elena Paparizou - Yunan Şarkıcı

1982 Allan James McGregor - İskoç Kaleci

1981 Justin Timberlake - Amerikalı pop şarkıcı

31 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

Byakuya Kuchiki - Bleach