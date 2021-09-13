31 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 31 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

31 Mayıs tarihinde doğan kişilerin burcu ikizlerdir. İkizler 21 Mayıs ile 21 Haziran tarihi arasında doğan kişilerin burcudur.

31 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Doğum tarihini bilmiş olmasına rağmen hangi burca ait olduğunu bilmeyen kişilerin sayısı bir hayli fazladır. Bu kişiler arasında 31 Mayıs doğumlu kişilerde olabilmektedir. 31 Mayıs burcu İkizler burcudur.

31 Mayıs Yükseleni

Astroloji dalında burçların yükseleninin hesaplanabilmesi için kişinin doğum tarihini bilmesi gerekir. Doğum tarihinin yanı sıra tam hesap yapılabilmesi için doğum saati ve dakikası dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Ancak 31 Mayıs tarihinin sabaha 04:30 ile 06:00 saatleri arasında doğmuş olan kişilerin yükselen burcu yine İkizler burcudur.

31 Mayıs’ta Doğanların Özellikleri

Burçların hayatımızda büyük bir önemi olmakta ve hatta bazı kişiler, karşı cinste ilk olarak burç ve burcun özelliklerine bakarak karar vermektedir. 31 Mayıs doğumlu kişilerin burcu İkizler olmakta ve İkizler burcuna sahip kişilerin ortak özellikleri arasında pozitif olmaları, güçlü karakterli olmaları ve havalı olmaları gelmektedir. Uğurlu sayıları 5, genel olarak sevdikleri renkler ise siyah, yeşil ve mavidir.

31 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 31 Mayıs Ne Günü?

31 Mayıs tarihinin tüm dünya tarafından bilinen önemli bir gelişmesi bulunmaktadır. Ülkemizde özel bir resmi gün olmasa da 31 Mayıs 1911 yılında Titanic gemisi ilk kez denize indi ve yaklaşık 1 yıl sonra ise filmlere bile konu olan buz dağına çarpma durumu sonucunda batmıştır. Öte yandan 31 Mayıs 2002 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası resmen başlamış ve bu turnuvada Türkiye dünya üçüncüsü olmuştur.

31 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

31 Mayıs’ta doğan kişiler, doğum günlerinde tarihte hangi olaylar olduğunu da öğrenmek istemektedir. 31 Mayıs’ta tarihte yaşanan önemli olaylar şu şekilde sıralanmaktadır:

- 1859 Yılında Londra’da bulunan ünlü saat kulesi Big Ben, ilk defa çalışmaya başladı.

- 1902 Yılında Güney Afrika Savaşı, Vereeniging Antlaşması sonucunda sona erdi.

- 1911 Yılında RMS Titanic Yolcu gemisi denize indirildi.

- 1941 Yılında Anglo – Irak Savaşı sona erdi.

- 2002 Yılında 2002 FIFA Dünya Kupası, Japonya ve Güney Kore’de başladı.

31 Mayıs’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

31 Mayıs tarihinde doğmuş Türk futbolcu bulunmamaktadır. 31 Mayıs’ta doğan Türk ünlü isimler ise şunlardır:

- Kenan Doğulu (Şarkıcı 31 Mayıs 1974)

- Nilüfer (Pop şarkıcısı – 31 Mayıs 1955)

- Serkan Çayoğlu (Oyuncu – 31 Mayıs 1987)

31 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

31 Mayıs doğumlu yabancı futbolcular şunlardır:

- Daniele Bonera (İtalyan futbolcu – 31 Mayıs 1981)

- Mikael Antonsson (İsveçli milli futbolcu – 31 Mayıs 1981)

- Marco Reus (Alman futbolcu 31 Mayıs 1989)

31 Mayıs doğumlu yabancı ünlüler şunlardır:

- Jim Vallance (Kanadalı müzisyen 31 Mayıs 1981)

- Tom Berenger (Oyuncu 31 Mayıs 1949)

- Brooke Shields (Amerikalı aktris ve model 31 Mayıs 1965)

31 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterleri

31 Mayıs doğumlu anime karakterleri listesi şöyledir:

- Sosuke Azien – Bleach

- Kamui – Gintama