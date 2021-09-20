31 Ekim hangi burç ve burcu ne? 31 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

31 Ekim tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğanların burcu akrep olmaktadır. Akrep burçlarının tüm özelliklerini gösterirler. Bu burç insanının kendine güveni tamdır.

31 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

31 Ekim tarihinde doğan akrep burçları duygusal yapıdadır. Öz güvenleri oldukça gelişmiştir. Çevrelerindeki insanlara güvenmek isterler. Çevrelerinde güvenecekleri insanların olmasını istemektedirler. Samimi arkadaşları tercih etmektedirler. Çok arkadaşları olmasındansa az ve öz arkadaşları olmasını istemektedirler.

31 Ekim Yükseleni Nedir?

Günümüzde yükselen burçları da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yükselen burcu Güneş burcu kadar kolay öğrenilmemektedir. Yükselen burçları ay burcu ismi ile de bilinir. Bu burçları öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini bilmesi gerekir.

31 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

31 Ekim doğumlu akrep burçları duygularını uçlarda yaşar. Üzgünken bir anda mutlu ruh haline dönebilirler. Sevgilerini göstermekte çok iyi değildirler. Sevgi ve mutluluğa doyamazlar. Sürekli hareket halinde olan bir yapıları vardır. Özgürlüklerine çok düşkün olmaları ile bilinirler. Bu nedenle aileleri ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilmektedirler. Her işi kendileri yapmak isterler. Ancak yine de yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz gerekmektedir. Güvenlerini kazanan insanlarla sonsuza kadar arkadaş olmaktadırlar.

Dış görünüşlerine dikkat etmektedirler. Sağlıklarına gereken özeni göstermezler. Anı yaşayan kişilikleri ile bilinmektedirler. Girdikleri ortamda hemen fark edilirler. Genelde gösterişli ve parlak kıyafetler giymeyi severler. Finansal anlamda özgürdürler. Çoğunlukla herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Ancak harcamalarında dikkatli olmaları son derece önemlidir. Kariyerleri oldukça parlaktır. Her zaman yükselme potansiyelleri bulunur.

31 Ekim Özel Bir Gün müdür? 31 Ekim Ne Günü?

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak her sene kutlanmaktadır.

31 Ekim Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2012 yılında Taksim Yayalaştırma Projesi başlamıştır.

2000 yılında Antonoc tipi bir yolcu uçağı havalandıktan çok kısa bir süre sonra infilak etmiştir.

2000 yılında Yatağan Termik Santrali etrafında çevre kirliliği sınırı aşmıştır. Bunun sonucunda santralin 3 ünitesini durdurma kararı verilmiştir. Çevre halka sokağa çıkmamaları için uyarı yapılmıştır.

31 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1994 Sezgi Sena Akay - Türk Oyuncu

1962 Ayda Aksel - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1974 Muzzy İzzet - Türk Futbolcu

1973 Arzum Onan - Türk Dizi Oyuncusu

31 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1997 Marcus Rashford - İngiliz Futbolcu

1996 Musa Muhammed - Nijeryalı Futbolcu

1976 Piper Perabo - Amerikalı Sinema Oyuncusu

31 Ekimde Doğan Anime Karakterleri

L.Lawliet - Death Note