31 Aralık hangi burç ve burcu ne? 31 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

31 Aralık burcu toprak burçlarına ait olan burçlardan bir tanesidir.

31 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

31 Aralık burcu toprak burçlarından olan Oğlak burcudur. Oğlak burcu öncü burçlardan bir tanesi olarak bilinmektedir.

31 Aralık Yükseleni

31 Aralık burcunun yükselen burcunu hesaplamak için doğum saatini bilmek gerekir. 31 Aralık'ın yükselenleri şu şekildedir;

- Gece 12 ila gece 2 buçuk arası: Terazi

- Gece 3 ila Sabah 05:30 arası: Akrep

- Sabah 6 ila sabah 8 arası: Yay

- Sabah 8 buçuk ila sabah 10 arası: Oğlak

- Öğlen 11 buçuk ila öğlen 12 arası: Balık

31 Aralıkta Doğanların Özellikleri

31 Aralıkta doğanların çoğu akıllı ve gizemli takılmayı seven kişiler. Çoğu zaman az konuşmayı severler. Ortamlarda kendini hemen belli etmek istemezler. İş hayatında ve ev ortamında her zaman rahat tavırları ile bilinirler. Sakin tavırları vardır. Yaşamlarında her zaman disiplini ön plana çıkarırlar ve düzenli olarak çalışırlar. Ticari zekaları da oldukça gelişmiştir.

31 Aralık Özel Bir Gün müdür? 31 Aralık Ne Günü?

31 Aralık günü yılbaşı gecesi günüdür. Dolayısıyla özel bir gündür. Gregoryen takvimine göre de yılı son günüdür. Silvester günü olarak da bilinmektedir.

31 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

31 Aralık tarihinde Osmanlı padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman ordusu ile birlikte Bağdat seferine çıktı. İstanbul'da tarihi olan Sultanahmet Camii'nin ilk temeli bu zamanda atıldı. Sultanahmet Camii 8 yılda tamamlandı. Bizanslı General olan Belisarius Sicilya fethini bitirmiştir. 1. Elizabeth'in emri ile Hindistan’da Britanya şirketi kurulmuştur. Afrika ülkelerinden olan Orta Afrika Federasyonu dağıldı ve ortaya Zambiya, Malavi ve Rodezya gibi devletler çıktı.

31 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Muhsin Yazıcıoğlu: Siyasetçi

- Bilgin Özçalkan (Ceza): Türk Rapçi

- Deniz Çakır: Oyuncu

- İsmail Paşa: Eski Mısır Valisi

- Birsen Menekşeli: Türk Sinema Oyuncusu

31 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Papa Calisto

- Jacques Cariter: Fransız Denizci

- Andreas Vesalius: Anatomist

- Charles Cornwallis: İngiliz General

- Herman Boerhaave: Hümanist Hekim

- George Meade: Amerikalı Savaş Generali

- Alexander Smith: İskoçyalı Bir Şair

- George Marshall: Amerika Birleşik Devletleri'ne Bağlı Asker

- Anthony Hopkins: İngiltereli Oyuncu

- Sarah Miles: İngiltereli Sinema Oyuncusu

31 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

- Kisuke Urahara

- Sawako Kuronuma