31 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 31 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Astroloji birçok kişinin ilgisini çeken konulardan birisidir. Burçlar kuşağında yer alan on iki burç ise kişilerin doğdukları tarih aralığına göre belirlenmektedir. İnsanların kişilik özellikleri ile ilgili de birçok bilgi vermektedir. 31 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 31 Ağustos tarih de bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
31 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu, başak olarak bilinmektedir. Ağustos ayında doğan kişilerin aslan burcu veya başak burcu olduğunu söylemek mümkündür. 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğan kişilerin burcu başaktır.
31 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?
31 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu, başak olarak bilinmektedir. Başak burcu, 23 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasında doğan kişilerin burcu olarak ifade edilebilir. Başak burcu, toprak grubu burçları arasında bulunmaktadır.
31 Ağustos Yükseleni
İnsanların burçları, kişilerin doğdukları tarih aralığına göre belirlenmektedir. Ancak kişilerin yükselen burçlarının bilinmesi için doğum saatinin ve dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Doğum gününün ve doğum ayının bilinmesi sadece burçların hesaplanması için yeterli olan bilgilerdir.
Yükselen burcu başak olan kişilerin ise, disiplinli olmaları en yaygın özellikleri olarak ifade edilebilir. Yükseleni başak olan kişiler oldukça adaletli insanlardır. Alçakgönüllü ve iyi niyetli olmaları ile tanınırlar. Oldukça çalışkan olan başak burcu kişileri, iş yaşantısında oldukça fazla yükselirler. Tutumlu kişilerdir ve bu tutumları bazen pintilik derecesine kadar ulaşabilir. Dışarıdan bakıldığı zaman soğuk ve mesafeli kişiler olarak görülürler.
31 Ağustos Özellikleri
31 Ağustos tarihinde doğan kişiler, başak burcu olarak bilinirler. Başak burcu kişileri düzene oldukça fazla önem verirler. Titiz insanlar olarak bilinen başak burcu kişileri, temizliğe de özen gösterirler. Hayatlarının önemli bir bölümünü inceleme yaparak geçirirler. Başak burcu kişilerinin çalışmayı çok sevdikleri ve hayatları boyunca çalışmayı sürdürdükleri bilinmektedir.
Kendileri son derece çalışkan olan başak burcu kişileri, çevrelerinde de çalışkan kişiler olmasını isterler. Çalışkan kişilere yardım etmeyi çok fazla sevmelerine rağmen, tembel kişilere yardımcı olmak istemezler. Başak burcu kişileri, ayrıntılara çok fazla önem verirler ve çoğu zaman ayrıntıların içinde boğulurlar.
31 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Türk Ünlüler
1915 - Raif Aybar
1917 - Turgut Sunalp
1948 - Serkan Acar
1969 - Muharrem Erkek
1977 - Arzu Yanardağ
1983 - Ebru Şancı
1985 - Mabel Matiz
31 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Yabancı Ünlüler
1923 - George Voorhis
1928 - James Coburn
1935 - Frank Robinson
1948 - Holger Osieck
1948 - Rudolf Schenker
1949 - Richard Gere
1955 - Edwin Moses
1976 - Roque Júnior
1977 - Jeff Hardy
1979 - Ivan Cvetkov
1982 - José Reina
1994 - Shintaro Kokubu