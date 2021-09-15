31 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 31 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

31 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu, başak olarak bilinmektedir. Ağustos ayında doğan kişilerin aslan burcu veya başak burcu olduğunu söylemek mümkündür. 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğan kişilerin burcu başaktır.

31 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

31 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu, başak olarak bilinmektedir. Başak burcu, 23 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasında doğan kişilerin burcu olarak ifade edilebilir. Başak burcu, toprak grubu burçları arasında bulunmaktadır.

31 Ağustos Yükseleni

İnsanların burçları, kişilerin doğdukları tarih aralığına göre belirlenmektedir. Ancak kişilerin yükselen burçlarının bilinmesi için doğum saatinin ve dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Doğum gününün ve doğum ayının bilinmesi sadece burçların hesaplanması için yeterli olan bilgilerdir.

Yükselen burcu başak olan kişilerin ise, disiplinli olmaları en yaygın özellikleri olarak ifade edilebilir. Yükseleni başak olan kişiler oldukça adaletli insanlardır. Alçakgönüllü ve iyi niyetli olmaları ile tanınırlar. Oldukça çalışkan olan başak burcu kişileri, iş yaşantısında oldukça fazla yükselirler. Tutumlu kişilerdir ve bu tutumları bazen pintilik derecesine kadar ulaşabilir. Dışarıdan bakıldığı zaman soğuk ve mesafeli kişiler olarak görülürler.

31 Ağustos Özellikleri

31 Ağustos tarihinde doğan kişiler, başak burcu olarak bilinirler. Başak burcu kişileri düzene oldukça fazla önem verirler. Titiz insanlar olarak bilinen başak burcu kişileri, temizliğe de özen gösterirler. Hayatlarının önemli bir bölümünü inceleme yaparak geçirirler. Başak burcu kişilerinin çalışmayı çok sevdikleri ve hayatları boyunca çalışmayı sürdürdükleri bilinmektedir.

Kendileri son derece çalışkan olan başak burcu kişileri, çevrelerinde de çalışkan kişiler olmasını isterler. Çalışkan kişilere yardım etmeyi çok fazla sevmelerine rağmen, tembel kişilere yardımcı olmak istemezler. Başak burcu kişileri, ayrıntılara çok fazla önem verirler ve çoğu zaman ayrıntıların içinde boğulurlar.

31 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Türk Ünlüler

1915 - Raif Aybar

1917 - Turgut Sunalp

1948 - Serkan Acar

1969 - Muharrem Erkek

1977 - Arzu Yanardağ

1983 - Ebru Şancı

1985 - Mabel Matiz

31 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

1923 - George Voorhis

1928 - James Coburn

1935 - Frank Robinson

1948 - Holger Osieck

1948 - Rudolf Schenker

1949 - Richard Gere

1955 - Edwin Moses

1976 - Roque Júnior

1977 - Jeff Hardy

1979 - Ivan Cvetkov

1982 - José Reina

1994 - Shintaro Kokubu