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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>30 Yaş Sonrası Cilt Bakımının Püf Noktaları
Kişisel Bakım

30 Yaş Sonrası Cilt Bakımının Püf Noktaları

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30 Yaş Sonrası Cilt Bakımının Püf Noktaları
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"30'lu yaşlar cildin artık yaşlanma belirtilerini göstermeye başladığı yıllardır. Yaşla beraber genetik ve çevresel faktörler, düzensiz beslenme ve stres de eklenince cildimizde yıpratıcı etkileri net bir şekilde görmeye başlarız. Peki 30 yaş sonrası cilt bakımımızda nelere dikkat etmeliyiz? Mahmure Editörü Gülçin Çavdarcı anlatıyor... (Sponsorlu İçerik)"

30 Yaş Sonrası Cilt Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli?30'lu yaşlar cildin artık yaşlanma belirtilerini göstermeye başladığı yıllardır. Yaşla beraber genetik ve çevresel faktörler, düzensiz beslenme ve stres de eklenince cildimizde yıpratıcı etkileri net bir şekilde görmeye başlarız. Peki 30 yaş sonrası cilt bakımımızda nelere dikkat etmeliyiz? (Sponsorlu İçerik)
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