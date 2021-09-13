30 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 30 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

30 Mayıs günü dünyaya gelen kişiler hangi burca sahip olduklarını ve burçlarının özelliklerini merak etmektedir. Aynı zamanda birçok kişi doğduğu gün geçmiş dönemde ne yaşandığına dair birçok olayı merak etmektedir.

30 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

30 Mayıs günü dünyaya gelmiş olan kişiler İkizler burcuna sahiptir. 21 Mayıs ve 21 Haziran tarihleri arasında doğan herkes İkizler burcuna sahiptir.

30 Mayıs Yükseleni

Yükseleni ikizler burcu olan kişiler benzer özellikleri gösterirler. Genellikle kolay sinirlenen, hızlı sakinleşen, ateş gibi parlayıp sönen kişilerdir. Oldukça iyi düşüncelere ve fikirlere sahip olan kişilerdir. Genellikle çevreleri tarafından güvenilir olarak bilinen kişilerdir. Dengeli bir iradeye sahiplerdir. Çoğunlukla başarılı olan kişilerdir. Sıkıcı işler onlar için ekstra zordur.

30 Mayıs Gününde Doğan Kişilerin Özellikleri

Genel olarak her işe yatkındırlar. Çift karakterli ve dengesiz olmaları ile bilinirler. Entelektüel burçlardan biridir. Hızlı düşünür ve hızlı karar verirler. Beyinlerinden düşünceler ve kelimeler hızlı şekilde geçer. O nedenle hazır cevap olan kişilerdir. Az bilgi bildikleri konuyu dahi çok iyi kamufle edebilirler. Oldukça akıllı, zeki ve çalışkan kişilerdir. Dağınık olmaları hayatlarını bir anlamda zorlaştırmaktadır. Aşk hayatları dalgalı geçmektedir. Genel olarak sevilen kişilerdir.

30 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 30 Mayıs Ne Günü?

30 Mayıs gününün kutlanıldığı herhangi bir özel olay bulunmamaktadır. Fakat tarihte 30 Mayıs günü birçok olaya ev sahipliği yapmıştır.

30 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1381 senesinde İngiltere’de Wat Tyler Ayaklanması gerçekleşmiştir.

1431 senesinde Jeanne d’Arc büyücülük suçlaması ile yargılanarak öldürülmüştür.

1453 senesinde İstanbul fethinin hemen ardından İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1876 senesinde otuz ikinci padişah olan Abdülaziz tahttan indirilmiştir.

1913 senesinde Birinci Balkan Savaşı sona ermiştir.

1921 senesinde Mustafa Kemal Atatürk’e Çankaya Köşkü armağan edildi.

1925 senesinde 30 Mayıs Olayı meydana gelmiş ve o güne kadar Çin’de meydana gelen en büyük yabancı karşıtı olan gösteri olmuştur.

30 Mayıs’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Erbatur Çavuşoğlu

Berksan

Alpay

Mustafa Akbaş

30 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Rus Çarı Büyük Petro

Mikhail Bakunin

Paul Czinner

Howard Hawks

Irving Thalberg

Benny Goodmar

Hugh Griffith

Rene Barriento

Aleksey Leonov

Fabian Ernst

Steven Gerrard

30 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterler

30 Mayıs günü hiçbir anime karakter dünyaya gelmemiştir. Fakat İkizler burcu olan birçok anime karakteri bulunmaktadır.