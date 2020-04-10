30 Kere Derin Nefes Alıp Vererek Soluk Borunuzu Temizleyebilirsiniz

Eğer hatalı nefes alıp veriyorsanız, vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atamazsınız. Başarabildiğiniz ve aklınıza geldiği her süreçte doğru nefes alıp vermelisiniz ama alışkanlık haline gelene kadar, sabah uyandığınızda oda camını açın ve 30 kere derin nefes alıp verin, böylece tüm soluk borunuzu temizleyin.Akşam yatmadan önce de, aynı şekilde camınızı açarak, sabahki gibi 30 kere nefes alıp vererek, yatmadan önce soluk borunuzu temizleyip uykuya hazırlanın.

İstirahat koşullarında bir yetişkin dakikada 11–14 soluk alıp verir. Vücutta günde yaklaşık 15-20 milyar ölü hücre kalıntısı taşınıyor. Vücudun tüm bu yüklerin üstesinden gelebilmesi için, kanın yeterli oksijeni organ ve dokulara taşıması gerekir. Dolayısıyla lenf sistemi de çok iyi çalışacak ki, bu kadar büyük hafriyatı atabilsin. Lenf sisteminin iyi çalışması için iyi bir solunuma gereksinim vardır.

Burun yabancı maddeleri filtre eder

Göğüs duvarı esneklik sınırına yaklaştıkça gösterdiği direnç artar ve solunum kasları yorgunluğu daha erken alır. Nefesi mümkün olduğunca burundan alıp verin. Burundan nefes almak; daha derin, daha dolu ve kontrol edilebilir solunuma olanak verir. Ağızdan nefes almak; şiddeti yüksek egzersizlerde oksijen azlığının söz konusu olduğu durumlarda alınan oksijeni artırmak için kullanılır. Burun, yabancı maddeleri filtre eden karmaşık ve son derece işlevsel bir organdır. Nefes burun deliklerinden girerken nemlenir ve beden ısısına uygun hale gelir.

Nefesin yolunu uzatın

Çoğu insan nefesi, göğüs kafesi ile soluk borusu arasına sıkıştırır. Oysa bu hatalı nefes alıp vermedir. Nefesin yolunu uzatmalısınız. Öncelikle nefesin ilk dolacağı yer karın boşluğudur. Karnınızı burundan alacağınız derin bir nefes vasıtasıyla hava ile şişirin. Soluduğunuz havayı diyafram kasını da devreye sokarak göğse, oradan da soluk borusuna kadar gönderin. Havayı soluk borusunda hissedin onun lezzetini alın, 2 saniye tuttuktan sonra, burun yolları açıksa yine burundan nefesi yavaşça vermeye başlayın. Önce omuzlar aşağıya iniyor, sonra göğüs kafesi içe çekiliyor, en sonunda karnınızı iyice içeri çekerek tüm havayı boşaltın.

Egzersizi her akşam belirli sayılarla tekrarlayın

Karnı hava ile doldurup boşaltmayı daha kolay yapabilmeniz için sırtüstü yere yatın. Cep telefonunuzu ya da televizyon kumandasını göbeğinizin üzerine koyun. Burundan derince nefes alırken karnınızı yavaşça şişirin ve kumandanın yükseldiğini gözlerinizle görün. Burundan nefesi yavaşça verirken, karnınızdaki havayı yavaşça boşaltın. Bu egzersizi her akşam belirli sayılarla tekrarlarsanız, bilincinize doğru tekniği soktuğunuzda, artık istem dışı olarak bu hareketleri daha kolay yapabilirsiniz.

30 kere derin nefes alıp verin

Başarabildiğiniz ve aklınıza geldiği her süreçte doğru nefes alıp vermelisiniz ama alışkanlık haline gelene kadar, sabah uyandığınızda oda camını açın ve 30 kere derin nefes alıp verin, böylece tüm soluk borunuzu temizleyin. Her dışarıya çıktığınızda, en azından arabanıza gidene kadar, alabildiğiniz kadar derin ve doğru nefes alıp verin. Akşam yatmadan önce de, aynı şekilde camınızı açarak, sabahki gibi 30 kere nefes alıp vererek, yatmadan önce soluk borunuzu temizleyip uykuya hazırlanın.