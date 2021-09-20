30 Kasım hangi burç ve burcu ne? 30 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Güneş burcunun, burçlarından olan Yay Burcu 30 Kasım'ı da içine almaktadır. Bunun için 30 Kasım doğumlular "Yay Burcu"dur.

30 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojinin konusu gökyüzü hareketleridir. Dünyada meydana gelen olaylar ile arasındaki bağlantıları inceleyen bir çalışma alanına sahiptir. Astrolojide 22 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında doğan bireyler yay burcudur.

30 Kasım Yükseleni

Tarihte Astrolojiye büyük saygı duyulmuştur. Astroloji çok genel bir tanım ile dünyaya en yakın olan 10 gezegeni ve yıldızları inceler. Güneş burcu ve ay burcu olmak üzere iki genel başlık altında değerlendirme yapar. Yükselen burç olan ay burcu, bireylerin doğum saatine göre hesap edilir. Bundan dolayıdır ki, yükselen burcu herkes için ayrı ayrıdır.

30 Kasımda Doğanların Özellikleri

Yay burcu insanı çözüm odaklıdır. Kolaylıkla her soruna bir çare bulmaya çabalar. Yay burcu insanı sosyalleşmeyi sever. Yeni ve değişik yerleri görmek ister. Bunun için de gezer. Başkaları ile kolaylıkla iletişime geçer. Hırslı ve kıskanç yapısı ile tembelliği bu burcun olumsuz yönlerindendir.

30 Kasım Özel Bir Gün müdür? 30 Kasım Ne Günü?

30 Kasım "Dünya Şoförler Günü" ve "Dünya Kentlerde Hayat Günü"dür.

30 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Tarihte ilk futbol maçı 30 Kasım 1872'de Glasgow'da İskoçya ve İngiltere arasında oynanmıştır.

30 Kasım 1919 tarihinde Fransa'daki seçimlerde kadınlara ilk defa oy hakkı kullandırılmıştır.

30 Kasım 1948 tarihinde Almanya Komünist Partisi, Berlin'in Sovyetler bölümünde şehir hükumeti kurdu.

30 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk sanatçı Perran Kutman 30 Kasım 1949'da doğmuştur.

Türk pop sanatçısı, yapımcı ve söz yazarı Cem Adrian 30 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk rallici, Engin Apayadın'ın doğum tarihi 30 Kasım 1983'dür.

30 Kasımda Doğan Yabancı Futbolcular ve Ünlüler

İrlandalı yazar, Jonathan Swift, 30 Kasım 1667

Amerikalı yazar Mark Twain 30 Kasım 1835 doğumludur.

Birleşik Krallık Başbakanı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan Winston Churchill 30 Kasım 1835 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı kadın yazar, gazeteci ve siyasetçi Maryon Pittman Allen 30 Kasım 1925 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Norveçli satranç oyuncusu Magnus Carlsen 30 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur.

İtalyan futbolcu Omar Milanetto'nun doğum tarihi 30 Kasım 1975'dir.

Bosnalı futbolcu Adnan Guso da 30 Kasım 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir.

30 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterlerinden 30 Kasım doğumlu olan Komatsu Nana'dır.