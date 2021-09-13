30 Haziran hangi burç ve burcu ne? 30 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Astroloji kapsamında burçların öğrenilebilmesi için doğum tarihinin öğrenilmesi gerekmektedir. Her doğum tarihinin sahip olduğu bir grubu bulunmaktadır. Pek çok insan 30 Haziran tarihinin hangi burç olduğunu merak etmektedir. 30 Haziran tarihinin hangi burcu kapsadığını, bu burcun yükselenini, özelliklerini, 30 Haziran tarihinde tarihte yaşanan olayların ne olduğunu ve yine bu tarihte doğan ünlüleri sizler için derledik."
Astrolojide normal burçlar ile yükselen burçların nitelikleri birbirlerinden farklı olmaktadır. Normal burçlar doğum tarihine göre belirlenirken yükselen burçlarda doğum saati dikkate alınmaktadır.
30 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?
30 Haziran günü doğan bireyler yengeç burcu olmaktadır. Su grubu burcunu oluşturan yengeç burcu sahibi olduğu birtakım özellikler ile bir hayli fazla ön plana çıkmaktadır.
30 Haziran Burcu Yükseleni Nedir?
Yükseleni yengeç olan bireylerin en belirgin fonksiyonlarından biri de hislerinin bir hayli güçlü olmasıdır. Yengeç burcu yükselenine sahip olan kişiler, detaylara oldukça fazla önem vermektedir
30 Haziran Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?
Yengeç burcu olan bireyler bir hayli sorumluluk sahibi olan bireylerdir. Çok kırılgan ve hassas bir yapıya sahiplerdir. Ancak çoğu zaman kırıldıklarını belli etmezler ve içlerine kapanıp üzüntülerini yaşayabilmektedirler. Yengeç burcu bireyler güven duygusuna fazlasıyla önem vermektedir. Çevresindeki bireylerin fikirlerini bir hayli fazla önemsemektedirler ve kendi fikirlerinin önünde tutmaktadırlar.
30 Haziran Özel Bir Gün müdür?
30 Haziran özel bir gün kabul edilmemektedir.
30 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?
Fransız akrobat olan Charles Blondin, ip üstünde Niagara Şelalesi'ni geçmiştir.
Amrerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı olan James Garfield'i öldürmüş olan Charles J. Guiteau, asılıp idam edilmiştir.
Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği adlı makalesini yayımlayan Albert Einstein, özel görelilik kuramını ortaya atmıştır.
Tunguska olayı gerçekleştmiştir.
Saskatchewan'da ortaya çıkan kasırga, yirmi sekiz kişinin ölümüne yol açmıştır.
Göyçay Muharebesi gerçekleşmiştir.
Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştur.
İstanbul içerisindeki posta dağıtıcıları, ücretlerinin yetersiz olması sebebi ile topluca istifa etmişlerdir.
Superman karakteri roman kahramanları arasına girdi.
Hatay'ın Türkiye içerisine katılması oy birliği ile onaylanmıştır.
||. Dünya Savaşında Barbarossa Harekâtı ile Nazi Almanyası, Ukrayna içerisinde yer alan Lviv kentini almıştır.
Chevrolet markasının Corvette modeli, Michigan eyaletinin Flint kentindeki tesislerde üretilmiştir.
30 Haziran Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?
30 Haziran tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:
Bahri Beyat
Doğuş
Büşra Pekin
Şevket Çoruh
Vasfi Uçaroğlu
Aylin Kontente
Uraz Kaygılaroğlu
Ebru Polat
Şeklinde sıralanabilmektedir.
30 Haziran Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?
Horace Vernet
Friedrich von Thun
André Hazes
Yngwie J. Malmsteen
Mitch Richmond
Phil Anselmo
Antonio Chimenti
Frank Rost
Şeklinde sıralanmaktadır.
30 Haziran Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?
Usagi Tsukino ve Haruka Nanase 30 Haziran tarihinde doğmuş olan anime karakterleridir.