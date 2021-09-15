30 Eylül hangi burç ve burcu ne? 30 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Eylül ayında iki farklı burç bulunmaktadır. Kişinin doğduğu tarih, burcunu öğrenmesi için gereklidir. .Hem kendi burcunuzu hem de başkalarının burcunu öğrenmek için doğum tarihini bilmeniz gerekmektedir.

30 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

Eylül ayında doğan kişiler; başak burcu veya terazi burcu olabilirler. 1 Eylül ve 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler, başak burcu olarak bilinir. 23 Eylül ve 30 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler ise terazi burcu olurlar. Buna bağlı olarak 30 Eylül tarihinde doğan kişilerin terazi burcu olduğunu söylemek mümkündür.

30 Eylül Tarih de Bugün, Doğan Türk Ünlüler

1936 - Sevgi Soysal

1936 - Engin Ünal

1942 - Leyla Berkes Onat

1988 - Merve Uygül

1992 - Sefa Doğanay

30 Eylül Tarih de Bugün, Doğan Yabancı Ünlüler

1908 - David Oystrah

1917 - Buddy Rich

1924 - Truman Capote

1964 - Monica Belluci

1971 - Giancarlo Judica Cordiglia

1974 - Daniel Wu

1975 - Marion Cotillard

1992 - Ezra Miller

1996 - Nico Elvedi

30 Eylül Tarihinde Doğan Kişilerin Özellikleri

30 Eylül tarihinde doğan kişiler terazi burcu olarak ifade edilebilir. Terazi burcu, hava grubu burçları arasında yer alır. Terazi burcunun karşıt burcu ise koç olarak bilinmektedir. Terazi burçlarının en belirgin kişilik özelliklerinden birisi de kararsız olmaları bulunmaktadır. Terazi burcu kişileri çevresinde bulunan insanlar ile oldukça uyumlu ilişkilere sahiptir. Hayatlarını, kendi kurdukları denge içerisinde yürütürler.

Ayrıntılara önem veren terazi burçları, içinde bulundukları ortamları kısa bir süre içerisinde inceleme yeteneğine sahiptir. İnandıkları bir işi gerçekleştirmek için kimsenin onayını almaya ihtiyaç duymazlar. Aynı zamanda eleştirilmekten de hiç hoşlanmazlar. Soyut kavramlara oldukça fazla önem verdiklerini söylemek de mümkündür.

30 Eylül Tarihinde Doğan Kişilerin Yükseleni

Bir kişinin burcunu öğrenmek için doğum ayını ve gününü bilmek yeterli olmaktadır. Ancak yükseleninin bulunması için aynı zamanda doğum saatinin ve dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Bir kişinin doğum tarihini bilmek yükseleni hesaplamak için yeterli olmamaktadır.

Yükseleni terazi olan kişilerin, sevecen ve içten bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Çevresindeki olaylardan ve söylenenlerden çok çabuk bir şekilde etkilenirler. Üstelik burçlar kuşağında yer alan en duygusal burçlardan birisi olarak da bilinmektedir. Yetenekli ve yaratıcı kişiler olarak da bilinen terazi burcu kişileri, kendilerini birçok sanat alanında geliştirmekten hoşlanırlar.