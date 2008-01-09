TÄ±bbi adÄ± Stretta ama halk arasÄ±nda balonla reflÃ¼ tedavisi olarak biliniyor. Ä°laÃ§ ve ameliyat arasÄ±ndaki bu yÃ¶ntem; kolay uygulanabilir olmasÄ±, hastanÄ±n ÅŸikayetlerini azaltmasÄ± ve maliyetinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'de hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor.. Marmara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Gastroentoloji Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Erol AvÅŸar reflÃ¼ tedavisiyle ilgili sorularÄ± yanÄ±tladÄ±: ReflÃ¼ tedavisinde en yeni tedavi nedir? ReflÃ¼nÃ¼n dÃ¶rt farklÄ± tedavi yÃ¶ntemi var: Hayat tarzÄ±, ilaÃ§, endoskopik yÃ¶ntemler ve ameliyat. DÃ¼nyada reflÃ¼ tedavisinde ilk olarak ilaÃ§lar geliÅŸtirildi. Sonra aÃ§Ä±k ve kapalÄ± ameliyatlar uygulandÄ±. Son beÅŸ-altÄ± yÄ±lda ise endoskopik yÃ¶ntemler dÃ¼nyada tÄ±p literatÃ¼rÃ¼ne girdi. Endoskopik yÃ¶ntemler Ã¶nce domuzlarda ve kÃ¶peklerde uygulandÄ±. Umut veren sonuÃ§lar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yavaÅŸ yavaÅŸ insan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bir adÄ±m ileri gidilerek karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Hangi tedavinin daha etkili olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SonuÃ§ta son beÅŸ-altÄ± yÄ±lda dÃ¶rt farklÄ± endoskopik yÃ¶ntem geliÅŸtirildi. Bunlardan iki tanesi ise yÄ±llar iÃ§inde geri Ã§ekildi. Elimizde kala kala iki yÃ¶ntem halen uygulanabiliyor. Ãœlkemizde kullanÄ±labilen yÃ¶ntemin adÄ±; 'Stretta'. DiÄŸer yÃ¶ntem ise henÃ¼z yaygÄ±n kullanÄ±lmÄ±yor. Konunun uzmanÄ± diÄŸer doktorlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini Hayata BakÄ±ÅŸ programÄ± aldÄ±. Videoya tÄ±klayÄ±n!ÂYakarak tedavi eder Stretta reflÃ¼yÃ¼ radikal olarak baÅŸka bir tedaviye ihtiyaÃ§ duymadan hemen tedavi edebiliyor mu? Stretta ucunda dÃ¶rt adet nikel iÄŸneyle kaplÄ± bir balon. Otuz dakikalÄ±k bir iÅŸlemle hasta uyutulur. HastanÄ±n yemek borusunun alt ucunda bu balon ÅŸiÅŸirilir ve belli pozisyonlarda iki dakika sÃ¼reyle 5 watt radyo frekans dalgalarÄ± uygulanÄ±r. BÃ¶ylece yemek borusunun alt ucundaki kapakÃ§Ä±kta radyo frekans dalgalarÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir hasar oluÅŸturulur. O bÃ¶lgeler yakÄ±lÄ±r. Bu hasar ve yanÄ±k iyileÅŸirken orayÄ± reflÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan daha dayanÄ±klÄ± hale getirir. Yemek borusu alt ucundaki bu kapakÃ§Ä±ÄŸÄ±n gevÅŸeyerek reflÃ¼ye neden olmasÄ± engellenir. Ä°ÅŸlem 30 dakika, hasta uyurken yapÄ±lÄ±yor, hiÃ§bir dikiÅŸ yok. Bu iÅŸlemle beynimizin algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, yanma, acÄ±ma hissi yok oluyor. Ertesi gÃ¼n hasta rahatlÄ±kla iÅŸine gidebilir. Uygun hastaya yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§alÄ±ÅŸmalara gÃ¶re ilacÄ± bÄ±rakma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 80'leri buluyor. Yani Stretta, ilaca baÄŸÄ±mlÄ± on hastadan sekizini ilaÃ§tan kurtarÄ±yor. ReflÃ¼ hastalarÄ±nda en Ã§ok rahatsÄ±z eden yanma-ekÅŸime gibi Ã§ok ciddi ÅŸikayetler bu yÃ¶ntemle kÄ±sa sÃ¼re kaybolabiliyor.

Ameliyattan kolay! Stretta'nÄ±n ameliyattan farkÄ± nedir? Ameliyat ister aÃ§Ä±k ister kapalÄ± olsun, adÄ± Ã¼zerinde ameliyat. En az iki saat sÃ¼rÃ¼yor, dikiÅŸli, hasta en az biriki gÃ¼n hastanede yatÄ±yor. Fiyat olarak da bu yÃ¶ntemden daha pahalÄ±. Bu yÃ¶ntem 30 dakikalÄ±k bir iÅŸlem; ameliyathane, derin anestezi ve hastanÄ±n ertesi gÃ¼n evde oturmasÄ± gerekmiyor. Ä°laÃ§ ve Stretta'dan bir yarar gÃ¶remediÄŸiniz hastalara mÄ± ameliyat Ã¶nerirsiniz? Kronolojik sÄ±raya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ameliyat yÃ¶ntemleri Stretta'dan daha Ã¶nce uygulandÄ±. Yani Stretta'ya yanÄ±t yoksa ameliyatÄ± Ã¶nerdiÄŸimizi sÃ¶yleyemeyiz. Ameliyat da aynen endoskopik yÃ¶ntemler gibi ilaÃ§ tedavisinden bÄ±kmÄ±ÅŸ, gerÃ§ekten reflÃ¼ tanÄ±sÄ± olan, ilaÃ§tan fayda gÃ¶ren ama kullanmaktan bÄ±kmÄ±ÅŸ genÃ§ hastalara Ã¶nerilir. YaÅŸlÄ± hastalara ameliyatÄ± pek Ã¶nermiyoruz. Hasta genÃ§se, tanÄ±sÄ± kesinse ve istiyorsa ameliyat Ã¶neriyoruz. AslÄ±nda ameliyatÄ±n da Stretta'nÄ±n da hasta kitleleri aynÄ±. Konunun uzmanÄ± diÄŸer doktorlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini Hayata BakÄ±ÅŸ programÄ± aldÄ±. Videoya tÄ±klayÄ±n!ÂÃ–nce ilaÃ§ tedavisi Hastaya 'sen Stretta'ya uygunsun, sen ameliyata uygunsun' der misiniz? Gelen hastalarÄ±n hemen hepsine Ã¶ncelikle ilaÃ§ tedavi uygularÄ±z. Ancak tekrar ediyorum eÄŸer hasta genÃ§se, teÅŸhis kesin doÄŸruysa, ilaÃ§tan daha Ã§ok yararÄ± varsa, ilaÃ§ kullanmaktan bÄ±ktÄ±ysa, hasta arayÄ±ÅŸtaysa bu iki yÃ¶ntemden bahsediyoruz. Stretta mÄ±, ameliyat mÄ± kararÄ±nÄ± doktor mu vermeli, hasta mÄ±? Belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan hastaya iki yÃ¶ntemden de bahsediyoruz. Hasta ameliyatÄ± tercih ederse, hastayÄ± bu konuyla uÄŸraÅŸan reflÃ¼ cerrahÄ± ile konsÃ¼lte ediyoruz. Mutlaka ameliyattan Ã¶nce manometre ve pH incelemelerini yapÄ±yoruz. Ameliyat kararÄ±nÄ± bir kiÅŸinin vermesi doÄŸru deÄŸil, Ã¼Ã§ kiÅŸi beraber karar veriyoruz. Esra TÃ¼zÃ¼n /Sabah