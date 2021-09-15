30 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 30 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

30 Ağustos tarihinde doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedirler. Ancak bir kişi ile ilgili doğru bir analiz yapabilmek için yükselen burcunun bilinmesi de gerekmektedir.

30 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

İnsanlar doğum tarihleri ile kolay bir şekilde burçlarını öğrenebilmektedirler. 30 Ağustos tarihinde doğan kişiler de burçlarını merak etmektedir. Bu tarihte doğan kişilerin burçları Başak olmaktadır. Başak burcu toprak grubunda yer almaktadır.

30 Ağustos Yükseleni Nedir?

Burçlar ile ilgili bir diğer ilgi çeken konu ise yükselen burçlarıdır. Yükselen burçları daha kişiseldir. Güneş burçlarını öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli iken yükselen burçları için doğum saatini de bilmek gerekir.

30 Ağustosta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

30 Ağustos tarihinde doğan Başak burçları hırslı bir yapıya sahiptir. Bu kişiler oldukça bilgilidir. Tartışma içine girmek onlara göre değildir. Bunun yanında hızlı karar almaktan hoşlanmazlar. 30 Ağustos tarihinde doğan başak burçları sosyal toplantılara katılmayı severler. Israrcı bir yapıları vardır. Bu nedenle işlerini büyük bir özveri ile yapmaktadırlar.

Başak burçları kararlı ve sevgi dolu kişilerdir. Kararlı olmaları sayesinde kolay bir şekilde engelleri aşabilir ve hedeflerine ulaşabilirler. Güçlü iradeleri ile çevrelerindeki insanların takdirini toplamaktadırlar. İlişkilerinin tamamında sadık, sevecen ve sevgi doludurlar.

Güvenilir ve sadık bir kişilikleri olduğu için çevrelerindeki insanlar tarafından sevilirler. Her konuda oldukça pratiktirler. Bunun yanında cömertlik ve iyi niyetlilik özellikleri arasında yer almaktadır. Rahat bir ortamda yaşamayı tercih etmektedirler. Aşklarında şehvetli ve tutkuludurlar.

30 Ağustos Özel Bir Gün müdür? 30 Ağustos Ne Günü?

30 Ağustos ülkemizde Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Milli bir bayramımızdır. Bu gün resmi tatil olmaktadır.

30 Ağustos Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1937 yılında Atatürk'ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen'e Tayyareci Diploması verilmiştir.

1908 yılında Hicaz Demiryolu açılmıştır.

1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dumlupınar Meydan Muharebesinin ikinci yıldönümünde Meçhul Asker Anıtının temellerini atmıştır.

1937 yılında Van gölünde ilk defa vapur seferi gerçekleştirilmiştir.

1971 yılında İstanbul Televizyonu deneme yayınları yapmaya başlamıştır.

1977 yılında Orgeneral Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilmiştir.

1995 yılında NATO tarafından Bosnalı Sırplara karşı hava harekatı başlatılmıştır.

30 Ağustosta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1986 Zafer Yelen - Türk Futbolcu

1978 Tuna Yılmaz - Türk sinema eleştirmeni

1974 Kemal Tunçeri - Türk Basketbolcu

30 Ağustosta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1994 Pablo Yan Fereira - Brezilyalı Futbolcu

1983 Jonne Aaron - Fin Müzisyen

1963 Paul Oakenfold - İngiliz DJ

30 Ağustosta Doğan Anime Karakterleri

30 Ağustos tarihinde doğan anime karakterler bulunmamaktadır.