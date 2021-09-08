3 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 3 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Birçok insan kendi hayatı ile ilgili bilgilere ilgi duyar. Astroloji biliminde tanımlı olan on iki burç insan hayatıyla ilgili bazı önemli bilgileri sunar. Kişiliklerin, karakterlerin bazı yansımaları burçlarla ortaya çıkabilmektedir.

3 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

3 Temmuz günü dünyaya gelen kişiler Yengeç burcuna sahip olan kişilerdir.

3 Temmuz Yükseleni

3 Temmuz günü yine Yengeç burcuna ait olan bir gündür. Yengeç burcu yükseleni olan kişiler genel anlamda fazlasıyla duygusal olan, çok yetenekli, fazlasıyla hassas olan ve çok yüksek empati yeteneğine sahip olan insanlardır. Oldukça romantik, sevince çok seven fakat birazda kuşkucu olan kişilerdir. Çok güzel aşık olan ve çok seven kişiler olmaktadırlar. Genel anlamda ideal eş olarak tasvir edilmektedirler. Takıntılı olmak gibi kötü özellikleri de bulunmaktadır.

3 Temmuz’da Doğanların Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler, su burcu grubunda yer almaktadırlar. Genellikle fazla hassas, alıngan ve çok duygu yüklü insanlardır. Her duyguyu diğer insanlardan biraz daha fazla hissederler. Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiş haldedir. Hem kendi hayatlarının hem de başkalarının hayatlarının sorumluluğunu almaktan keyif alırlar. Çok neşeli, enerjisi yüksek olan kişilerdir.

İyilik yapmaktan hoşlanırlar. Empati duyguları çok gelişmiştir. Çevreleri tarafından sevilen ve uyumlu görünen kişilerdir. Evcimen olan yengeç burcu insanları evde vakit geçirmekten hoşlanırlar. Eşleri ve partnerleri ile kaliteli zaman geçirmekten keyif alırlar. Zaman zaman fazla alıngan ve somurtkan olabilirler. Plan yapmaktan çok hoşlanırlar. Hayatlarını düzenli ve planlı yaşamaktan keyif alırlar.

3 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 3 Temmuz Ne Günü?

3 Temmuz günü özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.

3 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1243 senesinde Kösedağ Savaşı başlamıştır.

1462 senesinde Midilli Adası’nı Osmanlı ordusu almıştır.

1767 senesinde halen günümüzce var olan Norveç’in en eski gazetesi çıktı.

1778 senesinde Avusturya’ya Prusya tarafından savaş açıldı.

1928 senesinde İlk kez renkli televizyon yayını Londra’da gerçekleştirildi.

1932 senesinde Fransa ve Türkiye arasında Antakya antlaşması imzalandı ve 5 Temmuzda Hatay alındı.

2005 senesinde eşcinsel evlilik yasası İspanya’da yürürlüğe girdi.

3 Temmuz Günü Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Orhan Günşiray (sanatçı)

Aşkın Nur Yengi (şarkıcı)

3 Temmuz Günü Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Edward Young

Franz Kafka

George Sanders

Tom Cruise

Anastasia Pavlyuchenkova

Roland Mark Schoeman

Joanne Harris

Hunter Tylo

Charlotte Anna Perkins Gilman