3 Şubat hangi burç ve burcu ne? 3 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yaşam meseleleri hakkında da oldukça güçlü bir kavrayışa sahiptir. 3 Şubat günü doğan kişiler geniş fikirli ve araştırmacı bir yapıya sahiptirler.

3 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

3 Şubat tarihinde doğan kişiler kova burcu özelliklerine sahiptir. Kovalar, sınırsız hayal gücüne sahiptir. Aynı zamanda sezgisel ve akılcı olmalarının yanı sıra çok da dik kafalılardır. Sezgileri nedeni ile kendilerine ne söyleneceğini önceden kolaylıkla anlarlar. Bu nedenle de siz daha bir cümleyi bitirmeden konuyu anlayarak anında çözüm bile sunabilirler. Modern bir görünüme sahip ama fikirlerinde çok inatçıdırlar.

3 Şubat Yükseleni

3 Şubat yükseleni doğum günü ve saatine göre değişkenlik gösterir. Doğduğunuz saate göre yükselen burcunuzu kolaylıkla bulabilirsiniz. Yükselen burçlarında kişinin karakteristik özelliklerinin çok önemli bir etkisi olduğu biliniyor. Bu nedenle de yükselen burçlar da astrolojide çok önemli bir yer tutar.

3 Şubat Doğanların Özellikleri

Kova burçları, genellikle samimi ve hoşgörülü olmaları ile bilinir. Çok sıcak ve cana yakın bir yapıya sahip olan bu burçlar, kimseye de zarar vermek istemez. Aynı zamanda çok iyi bir dost ve sırdaştırlar. Kovalar, herkesin eşit haklara sahip olması için çalışırlar. Dışarıdan modern görünen Kovalar, aslında sabit fikirli ve inatçı bir yapıya sahiptirler. Kovalara yakın olmak çok zordur. Onlarla çok yakın olduğunuzu düşünseniz bile aranızda mesafe olduğunu fark edebilirsiniz. Kova burçları, özgürlüğüne çok düşkün ve çok titizdir.

3 Şubat Özel Bir Gün müdür? 3 Şubat Ne Günü?

3 Şubat, Miladi takvime göre ise, yılın 34. günüdür.

3 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1451 yılında Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet), ikinci defa tahta geçti.

1690 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kağıt para Massachusetts'de kullanılmaya başlandı.

1917 yılında I. Dünya Savaşı'nda Almanya, ABD ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesti.

1933 - Ankara ve İstanbul arasında yapılan ilk deneme uçuşu gerçekleştirildi.

3 Şubatta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1972 yılında Mart Poom, Eston futbolcu dünyaya geldi.

1972 yılında Canan Kaftancıoğlu, Türk tıp doktoru ve siyasetçi dünyaya geldi.

1970 yılında Oscar Cordoba, Kolombiyalı futbol kalecisi dünyaya geldi.

1983 yılında Deniz Hakyemez, Türk voleybolcu dünyaya geldi.

1966 yılında SSCB'nin insansız uzay aracı Luna 9, ay yüzeyine iniş yaptı.

3 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Rin Toosaka (3 Şubat) - Fate/stay night anim karakteri dünyaya geldi.