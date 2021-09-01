3 Ocak hangi burç ve burcu ne? 3 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

3 Ocak toprak burçlarından bir tanesidir.

3 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

3 Ocak burcu toprak burçlarından olan Oğlak burçlarındandır.

3 Ocak Yükseleni

3 Ocak burcu yani Oğlak burcunun yükselenini hesaplamak için doğum saatini bilmek gerekir. Doğum saatine göre oğlak burcu yükselenleri şu şekildedir;

- 00.00, Terazi

- 00.30 Terazi

- 01.00 Terazi

- 01.30 Terazi

- 02.00 Terazi

- 02.30 Terazi

- 03.00 Akrep

3 Ocakta Doğanların Özellikleri

Oğlak burcu olanların genel olarak özellikleri geleceği iyi planlayan kişiler olmalarıdır. Geleceğe yönelik daima plan yaparlar ve bu planlarını uygulamak için de harekete geçerler. Gün boyunca sürekli olarak meşguldürler. Zamanlarını boşa harcamak istemezler. Onlar için en kıymetli şey zamandır. Arkadaşları ile ilişkilerine her zaman nem gösterirler ve onların sırlarını her zaman korurlar. Daima cömert olan insanlardır. Paylaşmayı ve misafir ağırlamayı severler. Güçlü iradeleri ile bilinen olan burçlardır. Oğlak burcu depresyona zaman zaman girebilen burçlardandır.

3 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 3 Ocak Ne Günü?

3 Ocak herhangi bir özel güne tekabül etmez. 3 Ocak Miladi takvime göre yılın 3. günü kabul edilmektedir.

3 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- Leonardo Da Vinci tarihte ilk kez bir uçma makinesini test etti. Testin sonucu ise başarısız oldu.

- Martin Luther King Roma Katolik kilisesinde aforoz edilmiştir.

- Nietzche akıl sağlını kaybetti

- Osmanlı paşalarından olan Enver paşa Harbiye nazırlığına atanmıştır.

- Ermeni çeteler Ardahan'da 373 Türk'ü camide yaktı.

- Türkiye ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması imzalandı.

- Mersin 1922 3 Ocak günü düşmandan kurtulmuştur.

- Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında ilişkiler tamamen koptu.

- Erzurum ve Hasankale'de meydana gelen deprem sonucunda 69 kişi vefat etmiştir.

- İsrail ordusu Gazze'ye yönelik olarak bir kara harekatı başlattı.

3 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Özgür Çek (Futbolcu)

- Halil Akbunar (Futbolcu)

3 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Cicero ( Roma devlet adamı)

- Tsuckimadoo (Japon İmparator)

- Kato Taaki (Japonya Başbakan)

- Clement Attlee (Siyasetçi)

- August Macke (Ressam)

- Eva Bender (Aktris)

- Maldonado (Futbolcu)

- Asa Akira (Film Oyuncusu)

3 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

- Yukino Yukinoshita