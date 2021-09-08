3 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 3 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

3 Mayıs tarihinde doğanlar astrolojik açıdan hangi Ateş, hava, toprak ve su olarak hangi grupta yer aldıklarını ve bu grup içerisinde mensup oldukları burcu öğrenerek astrolojik döngüleri detaylı bir biçimde takip edebilirler. Sağlık, kariyer ve duygusal yaşamlarına ilişkin günlük, haftalık, aylık hatta yıllık yorumları keyifle okuyabilirler.

3 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

3 Mayıs tarihinde doğanların astroloji konusunda en fazla cevabını merak ettikleri soru hangi burçtan olduklarına dairdir. Doğum tarihleri, astrolojide yer alan 12 burç içinde kişinin burcunun hangi burç olduğunu başka bir ifade ile kişiye ait güneş burcunu ortaya çıkarmaktadır. Astrolojik hesaplamalara göre 3 Mayıs tarihinde doğan kişilerin burcu, toprak grubunun önemli burçlarından birisi olan Boğa burcudur. Boğa burcu, kendine özgü kişilik özellikleri ile toplumda ilgi çeken bir burçtur.

3 Mayıs Yükseleni

Astrolojide doğum tarihleri genel olarak burçların tespitinde önemli bir rol üstlenmektedir. Boğa burcu denildiği zaman astrolojik açıdan 22 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler akla gelmelidir. Burç hesaplamasından farklı olarak yükselen burç belirlenmesinde kişinin yalnızca doğum tarihinin bilinmesi yetersiz kalmaktadır. Yükselen burcun tespiti için kişinin doğum tarihinin yanında doğum saatini de bilmesi gereklidir. Doğum saati ile yükselen burcunu hesaplayan kişiler güneş burçlarının yanı sıra yükselen burç yorumlarını da mutlaka takip etmelidir.

3 Mayısta Doğanların Özellikleri

Boğa burçları, kararlı ve çalışkan yapıları ile iş yaşamında kariyer ve söz sahibi insanlar olarak tanınırlar. Son derece ağırbaşlı olan boğalar, girdikleri ortamda saygı gören insanlardır. Sabırlı, temkinli ve inatçı kişilik özelliklerine sahiptirler. İşlerine düşkün boğalar, mücadeleci bir ruh ile hareket ederler. Başladıkları işi başarılı ve disiplinli bir çalışma ile sonuca ulaştırmak onlar için oldukça mühim olup sonuca çoğunlukla ulaşırlar. 3 Mayıs doğumlu boğalar; güvenilir, merhametli, yardım etmeyi seven ve sıcakkanlı insanlar olarak aile ve yakın çevreleri tarafından sevilirler.

3 Mayısta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Boğa burcuna mensup çok sayıda yabancı ve Türk ünlü bulunmaktadır. 3 Mayısta doğan Türk ve yabancı ünlülerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Ayçin İnci- 3 Mayıs 1982

Damla Sönmez- 3 Mayıs 1987

Gülhan Tekin- 3 Mayıs 1975

Nilay Deniz- 3 Mayıs 1993

Burak Sarımola- 3 Mayıs 1979

Mary Hopkin- 3 Mayıs 1950

James Brown- 3 Mayıs 1933

Golda Meir- 3 Mayıs 1898

Wang Yan- 3 Mayıs 1971