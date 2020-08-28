3 Malzemeli Sağlıklı Smoothie
"Smoothie, doğru malzemelerle hazırlandığında en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. İşte size sağlıklı mı sağlıklı bir smoothie tarifi... Hem de sadece 3 malzeme ile hazırlanıyor!"
3 malzemeli bu kolay tarifi ister ara öğün olarak isterseniz de kahvaltı niyetine tüketebilirsiniz.
Malzemeler:
3/4 su bardağı yağsız yoğurt
Yarım su bardağı taze sıkılmış meyve suyu
Yarım su bardağı dondurulmuş meyve (ahududu, yaban mersini, ananas ya da şeftali olabilir)
Hazırlanışı:
Yoğurdu ve meyve suyunu blender'a alın ve püre haline gelene kadar karıştırın. Ardından meyveleri ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin.
İşte bu kadar! Afiyet olsun...