3 Malzemeli Sağlıklı Smoothie

3 malzemeli bu kolay tarifi ister ara öğün olarak isterseniz de kahvaltı niyetine tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

3/4 su bardağı yağsız yoğurt

Yarım su bardağı taze sıkılmış meyve suyu

Yarım su bardağı dondurulmuş meyve (ahududu, yaban mersini, ananas ya da şeftali olabilir)

Hazırlanışı:

Yoğurdu ve meyve suyunu blender'a alın ve püre haline gelene kadar karıştırın. Ardından meyveleri ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin.

İşte bu kadar! Afiyet olsun...