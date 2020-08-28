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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>3 Malzemeli Sağlıklı Smoothie
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

3 Malzemeli Sağlıklı Smoothie

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3 Malzemeli Sağlıklı Smoothie
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"Smoothie, doğru malzemelerle hazırlandığında en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. İşte size sağlıklı mı sağlıklı bir smoothie tarifi... Hem de sadece 3 malzeme ile hazırlanıyor!"

3 malzemeli bu kolay tarifi ister ara öğün olarak isterseniz de kahvaltı niyetine tüketebilirsiniz. 

Malzemeler:

3/4 su bardağı yağsız yoğurt

Yarım su bardağı taze sıkılmış meyve suyu

Yarım su bardağı dondurulmuş meyve (ahududu, yaban mersini, ananas ya da şeftali olabilir)

Hazırlanışı:

Yoğurdu  ve meyve suyunu blender'a alın ve püre haline gelene kadar karıştırın. Ardından meyveleri ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin.

İşte bu kadar! Afiyet olsun...

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SAĞLIKLI BİR SMOOTHIE İÇİN 5 TAVSİYE
SAĞLIKLI BİR SMOOTHIE İÇİN 5 TAVSİYE
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