3 Kasım hangi burç ve burcu ne? 3 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Akrep burcunun uğurlu gücü Cumartesi, uğurlu renkleri ise lacivert, bordo ve mavidir.

3 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Ekim - 20 Kasım arasında doğanlar akrep burcudur. Dolayısıyla 3 Kasımda doğanlar da akrep burcuna dahildir.

3 Kasım Yükseleni

Akrep burçları Yengeç ve Balık ile birlikte su grubunda yer alıyor. Yükseleni akrep olan burçların öne çıkan özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Tutumlu

2- Kararlı ve disiplinli

3- Otoriter

4- Lider ruhlu

5- Fedakar

3 Kasımda Doğanların Özellikleri

1- İdealisttirler. İdeallerini gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar.

2- Karşısına çıkan engeller daha hırslı ve mücadeleci olmalarını sağlar.

3- Sevdiklerini sahiplenirler ve kıskanırlar.

4- Aileleriyle ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar.

5- Ne kadar duygusal olurlarsa olsunlar hislerini karşı tarafa belli etmezler.

3 Kasım Özel Bir Gün müdür? 3 Kasım Ne Günü?

Her yıl, dünya genelinde 3- 9 Kasım, Organ Bağışı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanır.

3 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 3 Kasım 1890 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde Sirkeci Garı açıldı.

2- 3 Kasım 1918'de, Trablusgarp İngiltere tarafından işgal edildi.

3- 3 Kasım 1903 tarihinde Panama Cumhuriyeti kuruldu.

3 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Erol Keskin:

Hasip ile Nasip, Adalet Oyunu ve Güzel Bir Gün İçin adlı yapımlarda rol alan Erol Keskin, 3 Kasım 1931 tarihinde doğdu.

2- Veli Kavlak:

7 sezon boyunca Beşiktaş forması giyen Veli Kavlak, 3 Kasım 1988 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdu.

3 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Andre Malraux

İnsanlık Durumu ve Kanton'da İsyan kitaplarının yazarı Andre Malraux, 3 Kasım 1901 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu.

2- Gerd Müller:

15 yıl boyunca Bayern Munich forma giyen milli futbolcu Gerd Müller, 3 Kasım 1945 tarihinde Almanya'nın Nördlingen kentinde doğdu.

3- Charles Bronson:

Çıplak Yumruk, Bir Zamanlar Batıda ve Yedi Silahşörler filmlerinin başrol oyuncusu Charles Bronson, 3 Kasım 1921 tarihinde Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde doğdu.

4- Pablo Aimar:

River Plate ve Real Zaragoza takımlarında forma giyen Arjantinli milli futbolcunun doğum tarihi: 3 Kasım 1979

3 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

3 Kasımda doğan anime karakterleri Armin Arlet ve Kagura'dır.