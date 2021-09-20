3 Kasım hangi burç ve burcu ne? 3 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"3 Kasım Akrep burcudur. Akrep burcunun en nefret ettiği şeyler kibir, ilgisizlik ve gereksiz harcamalardır. Bu burcun yönetici gezegeni Mars olduğu için tüm olumsuzluklarla tek başına mücadele edebilir. Gücün ve otoritenin simgesi olan akrep burcunun en iyi anlaştığı burçlar Oğlak, Aslan ve Yengeç'tir. Balık ve İkizler ise anlaşamadığı burçlar arasında yer alıyor. 3 Kasım hangi burç? 3 Kasımda doğan Türk ve yabancı ünlüler kimlerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Akrep burcunun uğurlu gücü Cumartesi, uğurlu renkleri ise lacivert, bordo ve mavidir.
3 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?
24 Ekim - 20 Kasım arasında doğanlar akrep burcudur. Dolayısıyla 3 Kasımda doğanlar da akrep burcuna dahildir.
3 Kasım Yükseleni
Akrep burçları Yengeç ve Balık ile birlikte su grubunda yer alıyor. Yükseleni akrep olan burçların öne çıkan özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
1- Tutumlu
2- Kararlı ve disiplinli
3- Otoriter
4- Lider ruhlu
5- Fedakar
3 Kasımda Doğanların Özellikleri
1- İdealisttirler. İdeallerini gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar.
2- Karşısına çıkan engeller daha hırslı ve mücadeleci olmalarını sağlar.
3- Sevdiklerini sahiplenirler ve kıskanırlar.
4- Aileleriyle ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar.
5- Ne kadar duygusal olurlarsa olsunlar hislerini karşı tarafa belli etmezler.
3 Kasım Özel Bir Gün müdür? 3 Kasım Ne Günü?
Her yıl, dünya genelinde 3- 9 Kasım, Organ Bağışı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanır.
3 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1- 3 Kasım 1890 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde Sirkeci Garı açıldı.
2- 3 Kasım 1918'de, Trablusgarp İngiltere tarafından işgal edildi.
3- 3 Kasım 1903 tarihinde Panama Cumhuriyeti kuruldu.
3 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1- Erol Keskin:
Hasip ile Nasip, Adalet Oyunu ve Güzel Bir Gün İçin adlı yapımlarda rol alan Erol Keskin, 3 Kasım 1931 tarihinde doğdu.
2- Veli Kavlak:
7 sezon boyunca Beşiktaş forması giyen Veli Kavlak, 3 Kasım 1988 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdu.
3 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1- Andre Malraux
İnsanlık Durumu ve Kanton'da İsyan kitaplarının yazarı Andre Malraux, 3 Kasım 1901 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu.
2- Gerd Müller:
15 yıl boyunca Bayern Munich forma giyen milli futbolcu Gerd Müller, 3 Kasım 1945 tarihinde Almanya'nın Nördlingen kentinde doğdu.
3- Charles Bronson:
Çıplak Yumruk, Bir Zamanlar Batıda ve Yedi Silahşörler filmlerinin başrol oyuncusu Charles Bronson, 3 Kasım 1921 tarihinde Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde doğdu.
4- Pablo Aimar:
River Plate ve Real Zaragoza takımlarında forma giyen Arjantinli milli futbolcunun doğum tarihi: 3 Kasım 1979
3 Kasımda Doğan Anime Karakterleri
3 Kasımda doğan anime karakterleri Armin Arlet ve Kagura'dır.