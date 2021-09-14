3 Eylül hangi burç ve burcu ne? 3 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

3 Eylül sonbahar mevsiminin Eylül ayının ilk haftası. Yaz aylarının sonu sonbaharın başlangıcı; yaprak döken ağaçlar ve toprağın ıslandığı zamanlar. 3 Eylül günü tarihte yaşananları, burç ve yükseleni ile birlikte özellikleri ve ünlü isimleri öğrenebilirsiniz.

3 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

Eylül ayında doğanlar hem başak hem de terazi burcuna sahip olabilir. Bu farklılığın sebebi doğduğunuz günün önemidir. Eğer 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğduysanız burcunuz Başak'tır. Doğduğunuz gün 23 Eylül ve sonrasıysa burcunuz Terazi Burcu'dur. Dolayısıyla 3 Eylül tarihinde doğan bir kişinin burcu Başak'tır. Başak burcuna sahip olanlarda başta titizlik olmak üzere; detaycı, gerçekçi ve mükemmeliyetçi kimse özellikleri bulunur. Başak burcu özellikleri her birey için tüm özellikleri taşımaz. Erkek veya kadın kimse için özellikler ve ne kadar baskın olduğu durumları farklılık gösterebilir.

3 Eylül Tarihinde Bugün

3 Eylül tarihinde dünyada ve ülkemizde neler oldu? Yaşanmış olaylar ve 3 Eylül tarihini özel kılan izler göz önüne alındığında kayda geçen onlarca olay vardır. Eski tarihlerde yaşanan olayların çok azı kayıt altına alınmıştır. Eski tarihe göre 3 Eylül tarihinde bugün;

1683 - Başarısızlıkla sonuçlanan II. Viyana Kuşatması.

1783 - Paris'te imzalanan anlaşma neticesinde İngiltere, ABD'nin bağımsızlığı ilk kez resmiyette tanıdı.

1855 - 700'ün üzerinde ABD askeri tarafından Sloux köyüne yapılan saldırıda 100 kızılderili öldürüldü. Olay Nebraska'da gerçekleşti.

1869 - Türkiye'de Kalem adlı ilk haftalık mizah dergisi yayımlanmaya başlandı.

dünya ve Türkiye kayıtlarında yer alan olaylar yaşanmıştır.

3 Eylül'de Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

En güncel kaynak verilerine dünya üzerinde 3 Eylül tarihinde doğan ünlü yabancı isimlerin sayısı 15tir. Aynı verilere göre ise ünlü Türk isimler bulunmamaktadır. Yabancı olan o isimlerse; Jean Jaures, Fritz Pregl, Ferdinand Porsche, Urho Kekkonen, Albert DeSalvo, Ryoji Noyori, Eduardo Galeano, Sergei Dovlatov, José Pekerman, Jean-Pierre Jeunet, Charlie Sheen, Kiran Desai, Clare Kramer, David Fiegen ve Garrett Hedlund isimleridir. Bu ünlü isimler her alanda tarihte iz bıracak başarılara imza atmış ve tanınmış kimselerdir.

3 Eylül Yükseleni ve Özellikleri

Yükselen burcunuz sizi ilk tanışmada temsil eden burcunuzdur. Tanıştığınız insanlar üzerinde bırakacağınız izlenim yükselen burcunuzun özelliklerine göre olacaktır. Fiziksel görünüşünüzü ve diğer fiziki özelliklerinizi temsil eder. Yükselen burcunu hesaplayabilmek için mutlaka doğum yılı, ayı ve günü ile beraber doğum saatinizi de bilmeniz gerekir. Bunu kendiniz hesaplamayı denemek yerine yükselen burç hesaplama tablosunu kullanabilirsiniz. 3 Eylül yükselen burcunuzu keşfetmeniz durumunda özelliklerini de rahatlıkla öğrenebilirsiniz.