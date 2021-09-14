3 Ekim hangi burç ve burcu ne? 3 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Terazi burçlarının uğurlu günü Cuma, uğurlu sayısı ise 6'dır.

3 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

3 Ekim, hava grubunda yer alan terazi burcudur. Terazi burcunun en belirgin özelliği, adil ve dürüst olmasıdır. Başkalarının haklarına her zaman saygı duyan teraziler özgürlüğe de büyük önem verirler. Başkalarının özgürlüklerine müdahalede bulunmadıkları gibi kendi yaşam alanlarına karışılmasından da hoşlanmazlar.

Sabır ve dirayet de terazi burcunun olumlu özellikleri arasında yer alıyor. Başladıkları bir işi asla yarım bırakmazlar ve yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleden ala vazgeçmezler.

Terazi burcu uyumludur ve girdiği her ortama kısa sürede adapte olur. Uyumlu oldukları için ilişkileri genelde uzun sürer. Paylaşımcı ve dengeli oldukları için yakın çevreleri tarafından takdir edilir ve sevilirler. Dürüstlük, sadakat ve güven onlar için son derece önemlidir. Bu nedenle yalanı ve sadakatsizliği hiçbir zaman affetmezler.

Terazi kadınları için duygular ön plandayken, erkekleri için tam tersi geçerlidir. Terazi burcu erkeği kalbinin sesini dinlemek yerine mantığıyla hareket eder.

3 Ekim, Tarihte Bugün Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1- Buket Uzuner:

Benim Adım Mayıs, Şiirin Kız Kardeşi Öykü, Güneş Yiyen Çingene ve Kumral Ada Mavi Tuna gibi kitaplarıyla tanıdığımız öykü ve roman yazarı Buket Uzuner 3 Ekim 1955 tarihinde doğdu.

2- Louis Aragon:

''Mutlu Aşk Yoktur'' adlı şiiriyle bilinen ve kitapları 20'den fazla dile çevrilen Fransız şair Louis Aragon 3 Ekim 1897 tarihinde doğdu.

3- Clive Owen:

Closer filmiyle Altın Küre ödülünü kazan Clive Owen, 3 Ekim 1964 yılında İngiltere'nin Coventry kentinde doğdu.

4- Hilmi Ziya Ülken:

İslam felsefesi, Şeytanla Konuşmalar ve İslam düşüncesi adlı kitaplarının sahibi Hilmi Ziya Ülken'in doğum tarihi 3 Ekim 1971.

5- Zlatan İbrahimoviç:

Seri A'da üç kez yılın futbolcusu seçilen, üç kez de Altın Top ödülünü kazanan Zlatan İbrahimoviç de 3 Ekim'de doğan ünlüler arasında yer alıyor. AC Milan ve Bayern Munich gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen İbrahmoviç, 3 Ekim 1981 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde doğdu.

3 Ekimde Doğanların Yükseleni ve Özellikleri

3 Ekimde doğanların yükselen burcunu öğrenmeleri için doğum saatlerini bilmeleri gerekir. Yükseleni terazi olanlar ise kararlı ve istikrarlı olurlar. Kritik yerlerde aldıkları cesur kararlarla başarıyı yakalarlar.