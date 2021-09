29 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 29 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar insanlar için geçmişten günümüze kadar her zaman önemli bir yer tutuyor. Kişilikler, karakterler ve olaylara karşı verilen tepkiler burçlar ve yükselen burçlar ile doğrudan etkilidir.

29 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 Temmuz gününde dünyaya gelen kişiler Aslan burcuna sahip olur. Aslan burcuna sahip olan kişiler genellikle aynı özelliklere sahiptir. 29 Temmuz burcunun en önemli özellikleri arasında entelektüel ve çok yönlü bir yapıya sahip olması yer alır. Bu kişiler, sonucundan korkmadan istedikleri zaman akıllarında ne gelirse söylerler. Bu burcun insanları genellikle gün boyu enerji dolu ve çalışkandır. Aynı zamanda sevdiklerine karşı da çok sadıktır. Değer verdikleri insanlara nasıl bakacaklarını ve onlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini çok iyi bilirler.

29 Temmuz Yükseleni

Yükselen burcu Aslan olan kişiler çalışkan kişilikleri ile bilinir. Bu kişiler, hayatlarını daha iyi yaşayabilmek için çok çaba sarf ederler. Yükselen burcu Aslan olan kişilerin hareketleri de her zaman dikkat çeker. Aynı zamanda da şiirsel davranış biçimlerine sahiplerdir. Bazı kişiler bu hallerini kimi zaman bencillik olarak da yorumlayabilirler.

29 Temmuz Burcu Özellikleri

29 Temmuz günü doğan kişiler aslan burcun sahip olur. Aslanlar doğal ortamında yani ormanda olduğu gibi her alanda kral ve lider olan kişilerdir. Aynı zamanda başkalarının hayatlarını da düzenlemek isterler. Kendi hayatlarında da aslanlar her zaman dik başlı olan kişilerdir. Aslan burcuna sahip olan kişiler yönetim konusunda çok başarılıdır. Aslan burcunun organizasyon gücü de aynı zamanda çok yüksektir. Aslan burçları güler yüzlü, etkileyici ve başkalarına her konuda yardım etmekten çok hoşlanan kişilerdir. Çok sevimli, iyimser ve yumuşak kalpli olan kişilerdir. Aslan burçları çok sabırlı olsalar da sabırları taştığı zaman sert davranışlar sergilemekten hiçbir zaman çekinmezler. Zor günleri ve zor zamanları iyi bir şekilde atlatabilirler.

29 Temmuz Tarihte Bugün

1832 yılında Kavalalı İbrahim Paşa komutasında bulunan Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasında yer alan Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.

1921 yılında Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

1965 yılında Türkiye, Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

1953 yılında TCDD İşletmesi kuruldu.

1958 yılında NASA kuruldu.

1957 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.

29 Temmuzda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

29 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler Lisa Ekdahl, Matt Prokop, Mikis Theodorakis'dir. 29 Temmuz doğumlu olan Türkler ise, Ayşe Hatun Önal ve Ali Sami Yen'dir.