29 Şubat hangi burç ve burcu ne? 29 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

29 Şubatta doğan kişiler burçlarını merak etmektedir. Bu günde doğan kişiler balık burcu olmaktadır. Balık burçları su grubunda yer almaktadır. Balık burcu olan kişiler günlük, haftalık, aylık hatta yıllık burç yorumlarını takip edebilmektedirler.

29 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 Şubatta doğan kişiler balık burcu olmaktadır. Balık burcu su grubunda yer alır. Bu tarihte doğan kişiler balık burcunun tüm özelliklerini göstermektedir. Ancak daha detaylı bilgi edinmek için yükselen burcunun da bilinmesi gerekmektedir.

29 Şubat Yükseleni Nedir?

29 Şubatta doğan kişiler sadece güneş burcunu değil yükselen burcunu da öğrenmek istemektedir. Bu nedenle de çeşitli araştırmalar yapabilirler. Yükselen burcu öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olmaz. Bunun için doğum saatinin de bilinmesi gerekmektedir.

29 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

29 Şubatta doğan kişiler oldukça yardımsever bir kişiliği sahiptir. Fedakar bir yapıları vardır. Balık burcu olan kişiler maceracıdır. Öncü yapıları ile bilinmektedir. Yaratıcı kişilikleri vardır. Bu nedenle çalışma yaşamlarında kendilerini gösterebilirler.

Bu burç insanın bazen ütopik düşünceleri olabilmektedir. Çok fazla fikir üretirler. Bu fikirleri hayata geçirmek için çaba sarf ederler. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Bu nedenle her zaman önsezileri ile hareket etmektedirler. İnsanların ne düşündüğü ve ne hissettiği ile ilgili her zaman bir fikirleri vardır. Tanıştıkları herkese karşı şefkatli ve anlayışlı bir yapıları vardır.

29 Şubat Özel Bir Gün müdür? 29 Şubat Ne Günü?

29 Şubat tarihi pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bu tarih özel bir gün olarak anılmamaktadır.

29 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2020 yılında Slovakya'da parlamento seçimleri gerçekleştirilmiştir.

2004 yılında Haiti devlet başkanı olan Jean Bertrand Aristide istifa etmiştir.

2012 yılında Tokyo Skytree binası tamamlanmıştır.

1996 yılında Peru hava yollarına ait olan Boeing 737 tipi uçak And dağlarına düşmüştür.

29 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1980 Çağdaş Atan - Türk futbolcu

1972 Nejazİşler - Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1968 Hülya Şen - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1956 Kadri Özçaldıran - Türk akademisyen

29 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1988 Fabiano Ribeiro de Freitas - Brezilyalı Futbolcu

1976 Ja Rule - Amerikalı Rap Şarkıcı

1972 Pierre Kerecs - Macar Şarkıcı

1972 Dave Williams - Amerikalı Rock Şarkıcısı

29 Şubatta Doğan anime Karakterleri

Yakushi Kabuto - Naruto