29 Ocak hangi burç ve burcu ne? 29 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yıldızlara ve gezegenlerin konumuna göre 12 adet burç bulunuyor. Bu burçların aylar gibi olup olmadığını merak ediliyor. Burçların değişme tarihleri ise, genellikle ayların 21. ya da 22. günü gerçekleşiyor.

29 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Ocak - 19 Şubat arasında kalan günler kova burcu içine giriyor. 29 Ocak’ta dünyaya gelen bir insanın burcu da bu nedenle, kova burcudur.

29 Ocak Yükseleni

Yükselen burcunu öğrenebilmek için sadece doğum gününün bilinmesi yeterli olmaz. Yükselen burcu da insan üstünde büyük bir etkisi vardır. Aynı zamanda kişinin doğduğu saat ve doğduğu konum da çok önemlidir. Doğduğunuz gün, saat ve yeri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

29 Ocakta Doğanların Özellikleri

Burçların özelliklerini insanlar karakterlerinde ya da davranışlarında taşır. Kova burcu hava grubunda yer alan burçlar arasında yer alır. Kova burcunun yönetici gezegeni ise, Satürn ve Uranüs'tür. Kova burcuna sahip olan insanların hayal güçleri ise, çok geniştir. Kova burçları genellikle sevecen ve sıcak bir karaktere sahiptir. Kova burçları bencil bir kişiliğe sahip değildir ve kolay kolay insan ayırt etmezler. Kova burçları özgürlüklerine düşkündür ve özgürlüklerine zarar gelebileceğini düşündükleri anda herkesi silip atabilecek potansiyele sahiptir.

29 Ocak Özel Bir Gün müdür? 29 Ocak Ne Günü?

29 Ocak Miladi takvime göre yılın 29. günüdür. Özel bir gün değildir. 29 Ocak, Batı Trakya Türkleri Millî Direniş Günü olarak da bilinir.

29 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1923 yılında Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım ile evlendi.

1886 yılında Karl Benz, benzin ile çalışan ilk otomobilin patentini aldı.

1595 yılında William Shakespeare'in oyunu Romeo ve Juliet, ilk defa sahnelendi.

1944 yılında dünyanın en büyük savaş gemisi olan Missouri denize indirildi.

1931 yılında Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkûm edildi ve karar ise TBMM'nin onayına sunuldu.

1950 yılında İran'da deprem oldu ve bunun sonucunda yaklaşık 1500 kişi öldü.

29 Ocakta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

29 Ocak tarihinde doğan ünlüler Shakira, Bob Marley, Justin Timberlake, Jennifer Aniston, Paris Hilton, James Dean, Anton Çehov ve Tom Selleck'tir. 29 Ocak doğumlu olan Türkler ise, Engin Günaydın, Candan Erçetin, Cihan Ünal, Mehmet Ali Erbil, Metin Üstündağ, Nazan Öncel ve Aydın Yılmaz'dır.

29 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

29 Ocakta doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.