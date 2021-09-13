29 Nisan hangi burç ve burcu ne? 29 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

29 Nisan tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bir kişinin güneş burcunu öğrenebilmesi için doğum tarihini bilmesi yeterlidir. Dolayısıyla 29 Nisan tarihinde doğan kişiler boğa burcu olmaktadır.

29 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 Nisanda doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarihte doğanlar boğa burcunun özelliklerini gösterir. Bu sebeple de bu burç ile alakalı çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar.

29 Nisan Yükseleni Nedir?

29 Nisan tarihinde doğan kişiler doğum saatleri ile yükselen burçlarını kolay bir şekilde öğrenebilirler. Bu tarihte saat 00:00 da doğanların yükseleni yay burcudur. 00:30 ile 2:00 arasında doğanlar Oğlak burcu özelliklerini göstermektedir. 2:30 ile 3:00 arasında doğanların yükseleni Kova burcu olmaktadır. 3:30 ile 4:00 arasında doğanlar Balık burcu özellikleri göstermektedir. 4:30 ile 5:00 arasında doğanların yükseleni Koç burcudur. 5:30 ile 6:00 arasında doğanların yükseleni Boğa burcudur.

6:30 ile 8:00 arasında doğanların yükseleni İkizler olur. 8:30 ile 10:30 arasında doğanların yükseleni Yengeç olur. 11:00 ile 12:00 arasında doğanların yükseleni Aslandır. 13:30 ile 16:00 arasında doğanların yükseleni Başak olur. 16:30 ile 18:30 arasında doğanların yükseleni Terazidir. 19:00 ile 21:30 arasında doğanların yükseleni Akreptir. 22:00 ile 22:30 arasında doğanların yükseleni ise Yaydır.

29 Nisanda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

29 Nisan tarihinde doğan boğa burçlarının barışçıl bir yapıları vardır. Hayata dair bir amaçları bulunmaktadır. Sadık, kararlı ve aynı zamanda güvenilir özellik göstermektedir. Çevresindeki kişilere karşı her zaman zarif davranmaktadır. Hayatlarında bir belirsizlik olması hoşlarına giden bir durum değildir.

29 Nisan Özel Bir Gün müdür? 29 Nisan Ne Günü?

28 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arası Kardeşlik haftası olarak kutlanır. 29 Nisan'da bu tarihler arasında yer almaktadır.

29 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2011 yılında Birleşik Krallık Galler Prensi William ile Kate Middleton evlenmiştir.

1991 yılında Bangladeş'te kasırga meydana gelmiştir.

1968 yılında Hair Müzikali Bradway'de sahnelenmiştir.

1964 yılında Parlamento Muhabirliği Derneği kurulmuştur.

29 Nisanda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1983 Semih Şentürk - Türk Futbolcu

1982 Cengiz Coşkun - Türk model ve oyuncu

1976 Taner gülleri - Türk Futbolcu

1975 Ziynet Sali - Kıbrıs Türkü şarkıcı

29 Nisanda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1987 Sara Errani - İtalyan tenisçi

1982 Kate Nauta - Amerikalı oyuncu

1970 Uma Thurman - Amerikalı sinema oyuncusu

29 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

29 Nisanda doğan anime karakteri bulunmaz.