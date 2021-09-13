29 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 29 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Bir insanın doğduğu günün kişiliği üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Yıl içinde var olan 12 ay ile gökyüzünde 12 adet yıldızın karşılığında burçlar oluşturulmuştur. Burçlara göre insanlara ait kişilik tipleri, belirgin kişilik özellikleri, sevilen şeyler ve sevilmeyen şeyler gibi birçok husus belirlenmiştir.

29 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 Mayıs gününde dünyaya gelen bir kişi ikizler burcundadır. İkizler burcu 21 Mayıs tarihi ile 21 Haziran tarihi arasında dünyaya gelen kişilerin sahip olduğu burçtur.

29 Mayıs Yükseleni

29 Mayıs İkizler burcunu temsil eder. İkizler burcu yükselenine sahip kişiler ise çok kolay heyecanlanan, hemen sıkılan kişilik yapısındadırlar. Orijinal kişilerdir. Nerede en konuşması gerektiğini iyi bilen ve sevilen insanlardır.

29 Mayıs’ta Doğanların Özellikleri

Kolay iletişim kuran, yetenekli, meraklı, bilgili, kıvrak zekalı ve zeki kişilerdir. Olumsuz özellikler olarak; duygusal olarak zayıftırlar, kurnaz yapıları vardır, maymun iştahlıdırlar, dağınık ve kararsız kişilerdir. Hava grubunda yer alan ikizler burcu insanları çok hızlı düşünebildikleri için çabuk harekete geçebilirler. Pratik ve kıvrak zekaya sahiplerdir. Her ortama ve her işe adapte olurlar.

Farklı karaktere sahip oldukları için genel olarak bulundukları ortamda ön plana çıkarlar. Zaman zaman çevreleri tarafından yanlış anlaşılabilirler. Çekici olan kişilerdir. Genellikle beğenilen, ilgi çeken ve ilgi duyulan kişilerdir. Her zaman daha iyi olanı ve daha güzel olanı aramaya meyillidirler. O nedenle hemen her şeyi beğenmeyebilirler.

29 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 29 Mayıs Ne Günü?

29 Mayıs İstanbul’un fetih günü olarak kutlanmaktadır.

29 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1453 senesinin 29 Mayıs gününde Osmanlı ordusunun başında olan Fatih Sultan Mehmet ve ordusu ile birlikte İstanbul fethedilmiştir. 1953 senesinde aynı gün İlk kez Everest dağına iki dağcı tırmanmıştır. 1954 senesinde Bilderberg Toplantılarının ilki düzenlenmiştir. 1958 senesinde 39 kişinin ölümü ve 600’ü aşkın kişinin yaralanması ile sonuçlanan Heysel Faciası yaşanmıştır. 1985 senesinde İstanbul’da ikinci köprünün temelleri atılmıştır.

29 Mayıs’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Acun Ilıcalı

Petek Dinçöz

Gülşen

Gülsen Tuncer

Anıl Altan

Togan Gökbakar

Müfit Ratip

Alpay Özalan

29 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Bob Hope

John Fitzgerald Kennedy

Annette Bening

Noel Gallagher

Arne Friedrich

Carmelo Anthony

Hernanes

29 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterleri

29 Mayıs günü dünyaya gelen anime karakteri bulunmamaktadır. Fakta birçok İkizler burcu anime karakteri bulunmaktadır.