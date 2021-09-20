29 Ekim hangi burç ve burcu ne? 29 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Akrep burcunun yaşam felsefesi ‘’Asla Vazgeçme’’dir. Azimli ve çalışkan olan akrepler, karşılarına ne kadar engel çıkarsa çıksın, mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmezler.

29 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 Ekim akrep burcudur.

29 Ekim Yükseleni

29 Ekimde doğanlar doğum saatlerini yazarak yükselenini öğrenebilir.

29 Ekimde Doğanların Özellikleri

1- Aldıkları karardan kolay kolay vazgeçmezler.

2- Dostlarının ve sevdiklerinin her zaman yanında olurlar.

3- İyi bir sırdaş ve dert ortağı olan akrepler, dostluğa büyük önem verirler.

4- Sorumluluk almaktan kaçınmazlar.

5- Kibirli insanlara tahammülleri yoktur.

6- Sözlerine sadıktırlar.

7- Kişisel alanlarına müdahale edilmesinden hoşlanmazlar.

8- Küçük sürprizlerden mutlu olurlar.

9- Yaşamın her alanında planlı hareket ettikleri için zamanı verimli kullanırlar.

10- Gözlem ve keşif yapmayı severler.

29 Ekim Özel Bir Gün müdür? 29 Ekim Ne Günü?

Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmış ve Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde ise cumhuriyet ilan edilmiştir. Her yıl 29 Ekim, ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

29 Ekimde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 29 Ekim'de 1977, Pele, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

2- 29 Ekim1961 tarihinde ilk yerli araba Devrim ile deneme sürüşü yapıldı.

3- 29 Ekim 1863 tarihinde Kızılhaç'ın kurulması için ilk somut adım atıldı.

29 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Tunç Başaran: Biri ve Diğerleri, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Piano Piano Bacaksız filmlerinin yönetmeni Tunç Başaran, 29 Ekim 1938 tarihinde doğdu.

2- Müjdat Gezen: Doğum tarihi: 29 Ekim 1943

29 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Anatole France:

Penguenler Adası ve Kırmızı Zambak adlı kitapları 20'den fazla dile çevrilen Anatole France 16 Nisan 1844 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu.

2- Michael Ballack:

Forma giydiği kulüpler: Bayern Leverkusen, Chelsea, Bayern Munich

Doğum tarihi: 29 Ekim 1976

3- Winona Ryder:

Beter Böcek, Kasabanın Cadıları ve Darwin Ödülleri filmlerinin başrol oyuncusu Winona Ryder, 29 Ekim 1971 tarihinde Amerika'nın Minnesota eyaletinde doğdu.

29 Ekimde Doğan Anime Karakterleri

29 Ekimde doğan bir anime karakteri yoktur. Akrep burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: 1- Zoro Roronoa 2- Jiraiya 3- Shouta Aizaea