28 Ocak hangi burç ve burcu ne? 28 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar çağımızda büyük bir öneme sahip olmaktadır. Burçlar ile ilgilenen ve burç yorumlarını takip eden dünya üzerinde pek çok birey mevcuttur.

28 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçlar, tıpkı aylarda olduğu gibi 12 tanedir. İnsanların doğmuş oldukları gün hangi burcun aralığına denk geliyor ise kişiler o burcun etkisi altında olmaktadır. Burçlar mevcut ayların 21. ya da 22. olan günlerinde değişiklik göstermektedir. 22 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında doğan kişiler kova burcu olmaktadır. Bu tarih aralığı içinde doğan bireylerin burcu kova olmaktadır.

28 Ocak Yükseleni Nedir?

Yükselenlerin belirlenmesinde yalnızca insanların doğmuş oldukları gün yeterli olmamaktadır. Eğer yükselen burçlar da öğrenilmek isteniyorsa bu durumda doğum saatinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yükselen burç öğrenilirken doğum yerinin de büyük bir önemi vardır.

28 Ocak Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burcuna bakıldığında hava grubunun bir üyesi olduğu görülmektedir. Kova burcunu yöneten iki gezegen bulunmaktadır. Bahsedilen gezegenler Uranüs ve Satürn'dür. Kova burcuna ait olan kişiler bir hayli pozitif insanlardır. Kova burçları genel olarak özgürlüklerine fazlası ile önem vermektedir ve bununla birlikte kimseyi yaşamlarına karıştırmamaktadır. Kova burcu olan kişiler, her bireyin eşit haklara sahip olduğunu savunmaktadır. Keşfetmeyi ve araştırmayı seven yapıları mevcuttur.

28 Ocak Özel Bir Gün müdür?

Her sene Ocak ayının en son Pazar gününde 'Dünya Lepra Günü' olarak kutlanması ilan edilmiştir ve özellikle de çocuklarda lepraya bağlı meydana gelen sakatlıkların bütünüyle engellenmesi hedeflenmiştir.

28 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na olan kişisel müracaat hakkını Türkiye, çekince koyup kabul ettiğini açıklamıştır.

Türk Hava Yolları, iç hat seferleri içinde sigara içilmesini yasaklamıştır.

Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı, "darbe devrinin" kapanmış olduğunu açıklamıştır.

Türk savaş uçakları, PKK'nın Kuzey Irak'ta yer alan Zeli kampını bombalamıştır.

Güney Afrika içerisinde ırkçı yönetim dönemi kapsamında görevli olan dört polis, devrimci öğrenci önderi Steve Biko'yu 1977 tarihinde öldürdüklerini resmen itiraf etmiştir.

Promosyon kanunu yürürlüğe girmiştir. Süreli yayın kuruluşları kültürel hedefler haricinde promosyon yapamayacaktır.

güney Kolombiya'da Ekvador Havayollarına ait olan Boeing 727-100 tipi yolcu uçağı, And dağlarına çarpıp düşmüştür. 92 kişi ölmüştür.

Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılmasını ve para biriminin ise Yeni Türk Lirası olmasını öngörmüş yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Polonya'nın Katowice kentinde bir sergi sarayının çatısı, birikmiş olan karın ağırlığı ile beraber çökmüştür. 62 kişi ölmüştür ve 140 kişi yaralanmıştır.

28 Ocak Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

28 Ocak’ta doğan çok sayıda Türk ünlü ve futbolcu vardır:

Özdemir Asaf

Keriman Halis

Engin Cezzar

Ümit Yesin

Ferdi Özbeğen

Volga Sorgu

Eşref Kolçak

Tevfik Kolaylı

28 Ocak Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

28 Ocak’ta doğan çok sayıda yabancı ünlü ve futbolcu vardır:

Gianluigi Buffon

Elijah Wood

Nicolas Sarkozy

Sandy Gandhi

Sarah McLachlan

Julia Jäger

Natalya Morozova

28 Ocak Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

Portgas D. Ace, 28 Ocak tarihinde doğmuş olan bir anime karakteridir.