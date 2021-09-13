28 Nisan hangi burç ve burcu ne? 28 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

28 Nisan tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili kaynaklardan ve internet üzerinden araştırmalar yapmaktadırlar. Bu tarihte doğan kişiler boğa burcunun özelliklerini göstermektedir.

28 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

28 Nisan tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğan kişiler boğa burcu özelliklerini göstermektedirler. Bu nedenle de boğa burcunun karakter özellikleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar.

28 Nisan Yükseleni Nedir?

Burcunuz ile ilgili karakter özelliklerinizi merak ediyorsanız detaylı bir inceleme için yükselen burcunuzu da öğrenmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede burcunuz ile ilgili pek çok bilgi edinebilirsiniz. Güneş burcunu öğrenmek için kişilerin sadece doğum tarihlerini bilmesi yeterli olmaktadır. Ancak yükselen burcunu öğrenmek isteyen kişilerin doğum saatini de bilmesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde yükselen burç ile ilgili bilgi sahibi olmak mümkündür.

28 Nisanda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

28 Nisanda doğan boğa burçları ısrarcı yapıları ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle de insanları ikna etme kabiliyetleri oldukça yüksektir. Bu kişiler zarif ve nazik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Güvenilir kişilerdir. Verdikleri sözü tutarlar. İtibarları boğa burçları için oldukça önemlidir. Şefkatli ve cömert bir yapıları bulunmaktadır. Karşılarındaki kişiler kendilerine saygın bir şekilde davranmazsa o zaman soğuk davrandıkları da görülmektedir.

Kararlı ve aynı zamanda istikrarlı özellik göstermektedirler. Güçlü bir iradeleri bulunmaktadır. Hedeflerine ulaşmak için tüm enerjilerini kullanmaktadırlar. İstedikleri seviyeye ulaşana kadar bıkmadan usanmadan çalışırlar. 28 Nisan tarihinde doğan boğa burçları zarif ve barışçıl bir özellik göstermektedir.

28 Nisan Özel Bir gün müdür? 28 Nisan Ne Günü?

Ülkemizde 8 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arası Kardeşlik Haftası olarak kutlanır. Bunun yanında 28 Nisan gününde tarihte pek çok önemli olay meydana gelmiştir.

28 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2008 yılında Çin'de tren kazası meydana gelmiştir.

2001 yılında Dennis Tito ilk uzay turisti unvanı almıştır.

1950 yılındaa Nightingale Hemşire Koleji İstanbul'da açılmıştır.

1915 yılında Birinci Kirte Muharebesi başlamıştır.

28 Nisanda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1977 Onur Akay - Türk Sanat Müziği Sanatçısı

1972 Sevda Demirel - Türk model ve şarkıcı

1936 Kazım Kartal - Türk sinema oyuncusu

28 Nisanda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1970 Diego Simeone - Arjantinli Futbolcu

1995 Melanie Martinez - Amerikalı Şarkıcı

1981 Jessica Alba - Amerikalı sinema oyuncusu

28 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

28 Nisanda doğan anime karakteri bulunmamaktadır.