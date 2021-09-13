28 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 28 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Tarihte astroloji ve astronominin her toplum için önemli ve gizemli olduğu görülüyor. 28 Mayıs tarihinde doğan kişilerin burcu ise, "İkizler Burcu" dur.

28 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji ay ve güneş burcunu temel alır. 12 güneş burcu vardır. Güneş burçları ise, insanların doğum tarihine göre belirlenir. 28 Mayıs tarihinde doğan kişilerin burcu ise, İkizler Burcudur. İkizler burcu, hava grubu burçları arasında yer alır. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür, şanslı günü ise çarşamba, uğurlu sayıları ise 9 ve 5 sayılarıdır. İkizler burcu, pratik zekalı, hareketli ve konuşkandır. Aynı zamanda ikizler burcu insanı seyahat etmekten çok keyif alır.

28 Mayıs Yükseleni

Güneş burcunun yanında bir de yükselen burçlar vardır. Yükselen burcu bulmak için sadece doğum gününü bilmek yetmez doğum saatini de bilmek gerekir. Dolayısıyla yükselen burçlar aslında kişiye özeldir. Yükselen burcunun hesaplanabilmesi için kişinin doğum saatinin kesin olarak bilinmesi gerekir.

28 Mayıs Doğanların Özellikleri

İkizler burcu, hava grubu burçları arasında yer alır. Aynı zamanda pratik zekalı, hareketli ve konuşkan ikizler burcu insanı seyahat etmekten büyük keyif alır. İkizler burcunun en temel özellikleri ise şu şekildedir;

İkizler burcu, çözüm odaklı ve kıvrak zekalıdırlar.

İkizler burcu, çabuk her şeyi çok çabuk anlayan ve esnek hareket eden kişilerdir.

Değişken bir ruh halleri vardır ve her şeyden çok kolay vazgeçebilirler.

28 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 28 Mayıs Ne Günü?

28 Mayıs, Miladi takvime göre yılın 148. günü artık yıllarda ise, 149. günüdür. Aynı zamanda 28 Mayıs günü, Azerbaycan Cumhuriyet Günü olarak kurtlanır.

28 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1862 yılında Sayıştay kuruldu.

1812 yılında Rusya ve Osmanlı Devleti arasında Bükreş Antlaşması imzalandı. 1806 - 1812 Osmanlı - Rus Savaşı ise sona erdi.

1902 yılında Bilim adamı olan Thomas Edison pili buldu.

1913 yılında Osmanlı feministleri kadın haklarını savunmak amacı ile Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti'ni kurdular.

1919 yılında Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil, komutanlıklara ve asker yüksek memurlara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.

Volkswagen otomobil firması kuruldu.

28 Mayıs Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

28 Mayıs tarihinde doğan Türkler, Bülent Ecevit, İskender Över. 28 Mayıs tarihinde doğan yabancılar ise, Louis Agassiz, Jim Thorpe.

28 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

28 Mayısta doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.