28 Mart hangi burç ve burcu me? 28 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar, bireylerin karakterlerini belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu nedenden dolayı astroloji çağımızda büyük bir öneme sahip olmaktadır.

28 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

28 Mart tarihinde doğmuş olan kişiler koç burcu olmaktadır. 21 Mart ile 20 Nisan tarihlerinin arasında doğan kişiler koç burcunu kapsamaktadır. Bu tarih boyunca doğanlar Koç burcunun özelliklerini taşımaktadır. Koç burcunun en önemli özelliği Zodyak'ın ilk burcu olmasıdır. Koç burcu, burçlar arasında yer alan ilk burç olmasıyla bilinmektedir. Enerji dolu bir yapıları mevcut olmaktadır. Koç burcu kişileri pratik yanları ile dikkat çekmektedir. Bununla beraber bir durum ile alakalı coşkularını gizlemekte güçlük yaşayabilmektedirler. Atılgan ve cana yakın olma özelliklerine de sahiptirler.

28 Mart Burcu Yükseleni Nedir?

Koç burcu olan kişilerin yükselenleri değişkenlik göstermektedir. Farklı tarihler içerisinde doğan koç burcu insanlarının yükselenleri de farklı olmaktadır. Bununla birlikte doğum saatleri yükselen burçların belirlenmesini sağlayan asıl etkeni oluşturmaktadır.

28 Mart Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Koç burçları bir hedef için ilerledikleri zaman yapmış oldukları davranışlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaktan bir hayli hoşlanmaktadırlar. Bir işe girişecekleri vakit en ufak ayrıntısına kadar plan yapmaktan keyif almaktadırlar. Koç burcu olan kişilerin olumsuz özelliği ise sabırsız olmalarıdır.

28 Mart Özel Bir Gün müdür?

28 Mart bazı ülkelerde renklerin şenliği şeklinde de ifade edilen Holi bayramı olarak kutlanmaktadır. Kız kardeşi Holi'nin aldatıp yakmak amacı ile odun yığınının üstüne oturtmuş olduğu kralın oğlu olan Prahlaad'ın ateş üzerinden kurtarılmasının anısına kutlanmaktadır.

28 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Kırım Savaşı kapsamında Fransa, Rusya'ya savaş açmıştır.

Olur'un düşman işgalinden kurtuluş tarihidir.

Yabancı ülkelerden Türkiye Hükûmeti, Türkiye'deki kentleri için Türkçe isimleri kullanmalarını resmen talep etmiştir. Bu tarihten sonra Posta İdaresi, Angora ya da Constatinople şeklinde adreslenmiş olan mektupları, Ankara ile İstanbul'a ulaştırmamıştır.

Yahudileri ve Yahudilere ait olan mağazaları Hitler boykot için emir vermiştir.

28 Mart Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

28 Mart tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

Aleyna Tiki

Nazan Kesal

Esra Özmen

Mustafa Eremektar

Cüneyt Çalışkur

Yekta Kopan

Mansur Harmandar

Raşit Çelikezer

Şeklinde sıralanabilmektedir.

28 Mart Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Iván Helguera

Julia Stiles

Christopher Samba

Barbora Strýcová

Lady Gaga

Ekaterina Bobrova

Amy Bruckner

Benjamin Pavard

Yaw Yeboah

Şeklinde sıralanmaktadır.

28 Mart Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

Sakura Haruno, 28 Mart tarihinde doğmuş olan bir anime karakteridir.