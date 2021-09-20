28 Kasım hangi burç ve burcu ne? 28 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yay burcunun uğurlu günü Pazartesi, uğurlu sayıları ise 3, 7 ve 13'tür.

28 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Kasım - 21 Aralık arası yay burcudur. Dolayısıyla 28 Kasımda doğanlar da yay burcuna dahildir.

28 Kasım Yükseleni

28 Kasımda doğanlar cinsiyetini ve doğum saatini yazarak yükselenini öğrenebilirler.

28 Kasımda Doğanların Özellikleri

1- Evcimendirler.

2- Anaç bir kişiliğe sahiptirler. Sevdiklerinin mutluluğu için yapmayacakları fedakarlık yoktur.

3- Sakin bir tabiata sahip oldukları için kolay kolay sinirlenmezler.

4- Yalanı ve sadakatsizliği hiçbir zaman affetmezler.

5- Çalışkan ve disiplinlidirler.

6- Hedeflerini gerçekleştirmek için ödün vermekten çekinmezler.

28 Kasım Özel Bir Gün müdür? 28 Kasım Ne Günü?

28 Kasım özel bir gün değildir. Ancak 28 Kasım tarihinde, hem ülkemizde hem de dünya genelinde birçok önemli olay gerçekleşmiştir.

28 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- Burhan-ı Katı ve Asım Tarihi adlı kitaplarıyla tanınan Mütercim Asım, 28 Kasım 1820 tarihinde vefat etti.

2- 28 Kasım 1912 tarihinde Arnavutluk, Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

3- Köye Giden Gelin ve Ak Üstüne Karalar kitaplarını yazan, ünlü gazeteci Rakım Çalapala 28 Kasım 1995 tarihinde Ankara'da vefat etti.

4- Fransız Teğmen'in Kadını ve En Büyük Suç filmlerinin yönetmeni Karel Reisz, 28 Kasım 2002 tarihinde öldü.

28 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Lale Belkıs:

Ölüm Tarlası, Tarkan, Dağınık Yatak ve Bir Demet Menekşe adlı filmlerde başrol oynayan Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde doğdu.

2- Edis Görgülü:

Martılar, Çok Çok ve Efsane Sensin adlı şarkılarıyla tanınan Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 tarihinde doğdu.

28 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Friedrich Engels:

Ailenin ve Özel Mülkiyetin Kökeni ve Alman İdeolojisi kitaplarının yazarı Friedrich Engels 28 Kasım 1820 tarihinde Almanya'nın Barmen kentinde doğdu.

2- Claude Levi Strauss:

Hepimiz Yamyamız, Hüzünlü Dönenceler ve Yaban Düşünce adlı kitapları Türkçeye çevrilmiş olan ünlü astrolog Claude Levi Strauss'un doğum tarihi: 28 Kasım 1908

3-Ed Harris:

Kapıdaki Düşman, Pollock, Truman Şov ve Kanun Benim filmlerinde rol alan Ed Harris'in doğum tarihi: 28 Kasım 1950

28 Kasımda Doğan Anime Karakterler

28 Kasımda doğan tek anime karakterinin adı Ilusa Kyugamata'dır.