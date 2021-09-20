28 Ekim hangi burç ve burcu ne? 28 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Burçlar her zaman ilgi kaynağı olmuştur. Bunun en büyük sebebi ise hem diğer insanlar hem de kendimiz hakkında kişisel bilgiler edinebilmemizdir. 28 Ekim hangi burç ve burcu ne? 28 Ekim tarihte bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Tarih boyunca astroloji gelişim göstermiştir. Astrologlar gezegenlerin hareketlerini gözlemleyerek burçlar ile ilgili çeşitli kehanetlerde bulunmaktadırlar. 28 Ekim tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir.
28 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
Çoğu insan burçlara ilgi duymaktadır. Bu nedenle de konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. 28 Ekim tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarihte doğan kişiler akrep burcunun özelliklerini göstermektedirler. Akrep burcu diğer insanlar tarafından ilgi gören burçlardan bir tanesidir.
28 Ekim Yükseleni Nedir?
Bir insanın burcuna bakarak karakter analizi yapmayı düşünüyorsak sadece güneş burcuna bakmamız doğru olmaz. bunun yanında yükselen burcuna da bakılması gerekir. Bir kişinin yükselen burcunu öğrenmek için doğum saatini bilmek gerekmektedir. Doğum saati kişisel bir bilgidir. Bu nedenle yükselen burcu da güneş burcuna göre daha kişiseldir.
28 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?
28 Ekimde doğan akrep burçları için kariyer oldukça önemlidir. Bu nedenle işleri her zaman ön plandadır. Hayatlarında değer verdikleri pek çok şey bulunmaktadır. Düzenli ve aynı zamanda disiplinli bir yapıları bulunur. Duygularınızı sürekli açığa çıkaramazlar. Bakışları oldukça anlamlıdır ve karşısındakini kolay bir şekilde etkileyebilmektedir.
Yaşamları boyunca finansal inişler ve çıkışlar yaşadıkları görülür. Parasal anlamda yaşamları sürekli denge halinde değildir. Bu nedenle harcama yaparken mantıklı davranmaları son derece önemlidir. Sosyal çevreleri oldukça gelişmiştir. Bu şekilde kendilerini özgür hissetmektedirler.
İlişkilerinde genelde mantık ön plandadır. Duygularını kolay kolay açığa çıkaramaz. Bu nedenle çevresi tarafından soğuk olarak da algılanabilmektedir. Çoğu akrep burcu ağlarken bile sıkıntı yaşayabilmektedir. Özgürlüklerine düşkün olmaları nedeni ile aile yaşamında bazı durumlarda kendilerini sıkışmış hissettikleri olabilmektedir.
28 Ekim Özel Bir Gün müdür? 28 Ekim Ne Günü?
28 Ekim ile 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bunun yanında tarihte 28 Ekimde pek çok önemli olay ve gelişme meydana gelmiştir.
28 Ekim Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
2010 yılında Gebze ile İzmir Otoyolu Projesinin temelleri atılmıştır.
1981 yılında Heavy Metal grubu olan Metallica kurulmuştur.
1961 yılında Behiye Aksoy, Zeki Müren, Gönül Yazar gibi önemli pek çok sanatçıya sahnesinde yer veren Maksim Gazinosu açılmıştır.
28 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1989 Rahman Bilici - Türk Güreşçi
1979 Olcay Çetinkaya - Türk Futbolcu
1979 Atıf Emir Benderlioğlu - Türk Fotoğrafçı ve Grafiker
1970 Yıldız Kaplan - Türk Oyuncu
28 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1996 Jasmine Jessica Anthony - Amerikalı Oyuncu
1984 Obafemi Martins - Nijeryalı Futbolcu
1976 Luka Peros - Hırvat Oyuncu
28 Ekimde Doğan Anime Karakterleri
28 Ekim tarihinde doğan anime karakterleri bulunmamaktadır.