28 Ekim hangi burç ve burcu ne? 28 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Tarih boyunca astroloji gelişim göstermiştir. Astrologlar gezegenlerin hareketlerini gözlemleyerek burçlar ile ilgili çeşitli kehanetlerde bulunmaktadırlar. 28 Ekim tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir.

28 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Çoğu insan burçlara ilgi duymaktadır. Bu nedenle de konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. 28 Ekim tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarihte doğan kişiler akrep burcunun özelliklerini göstermektedirler. Akrep burcu diğer insanlar tarafından ilgi gören burçlardan bir tanesidir.

28 Ekim Yükseleni Nedir?

Bir insanın burcuna bakarak karakter analizi yapmayı düşünüyorsak sadece güneş burcuna bakmamız doğru olmaz. bunun yanında yükselen burcuna da bakılması gerekir. Bir kişinin yükselen burcunu öğrenmek için doğum saatini bilmek gerekmektedir. Doğum saati kişisel bir bilgidir. Bu nedenle yükselen burcu da güneş burcuna göre daha kişiseldir.

28 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

28 Ekimde doğan akrep burçları için kariyer oldukça önemlidir. Bu nedenle işleri her zaman ön plandadır. Hayatlarında değer verdikleri pek çok şey bulunmaktadır. Düzenli ve aynı zamanda disiplinli bir yapıları bulunur. Duygularınızı sürekli açığa çıkaramazlar. Bakışları oldukça anlamlıdır ve karşısındakini kolay bir şekilde etkileyebilmektedir.

Yaşamları boyunca finansal inişler ve çıkışlar yaşadıkları görülür. Parasal anlamda yaşamları sürekli denge halinde değildir. Bu nedenle harcama yaparken mantıklı davranmaları son derece önemlidir. Sosyal çevreleri oldukça gelişmiştir. Bu şekilde kendilerini özgür hissetmektedirler.

İlişkilerinde genelde mantık ön plandadır. Duygularını kolay kolay açığa çıkaramaz. Bu nedenle çevresi tarafından soğuk olarak da algılanabilmektedir. Çoğu akrep burcu ağlarken bile sıkıntı yaşayabilmektedir. Özgürlüklerine düşkün olmaları nedeni ile aile yaşamında bazı durumlarda kendilerini sıkışmış hissettikleri olabilmektedir.

28 Ekim Özel Bir Gün müdür? 28 Ekim Ne Günü?

28 Ekim ile 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bunun yanında tarihte 28 Ekimde pek çok önemli olay ve gelişme meydana gelmiştir.

28 Ekim Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2010 yılında Gebze ile İzmir Otoyolu Projesinin temelleri atılmıştır.

1981 yılında Heavy Metal grubu olan Metallica kurulmuştur.

1961 yılında Behiye Aksoy, Zeki Müren, Gönül Yazar gibi önemli pek çok sanatçıya sahnesinde yer veren Maksim Gazinosu açılmıştır.

28 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1989 Rahman Bilici - Türk Güreşçi

1979 Olcay Çetinkaya - Türk Futbolcu

1979 Atıf Emir Benderlioğlu - Türk Fotoğrafçı ve Grafiker

1970 Yıldız Kaplan - Türk Oyuncu

28 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1996 Jasmine Jessica Anthony - Amerikalı Oyuncu

1984 Obafemi Martins - Nijeryalı Futbolcu

1976 Luka Peros - Hırvat Oyuncu

28 Ekimde Doğan Anime Karakterleri

28 Ekim tarihinde doğan anime karakterleri bulunmamaktadır.