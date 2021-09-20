28 Aralık hangi burç ve burcu ne? 28 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

İnsanlar 28 Aralık günü doğmuşlarsa burçları oğlak olmaktadır.

28 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcu, kişilerin burcunun doğum tarihine göre hesap edildiği bir sistemdir. Bu nedenle 28 Aralık günü doğmuş olan kadın ve erkekleri burcu "Oğlak Burcu"'dur.

28 Aralık Yükseleni

Astrolojide kişilerin yükselen burcunu öğrenmek için doğdukları zamanın tam olarak bilinmesi zorunludur. İnsanları doğum saatti belli ise yükselen burcu da saptanabilir.

28 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Oğlak burçları toprak grubu burçlardandır. Oğlak burcu insanları genellikle fiziki olarak da uzun ve yapılıdırlar. Oğlak burcunun en temel iki özelliği dürüstlüğü ve güvenilirliğidir. Oğlak burçları tutucudurlar ve çok güçlü iradeye sahiptirler. Bir başka özellikleri ise ciddiyetleridir. Oğlak burçları kararlı ve disiplinlidirler. Oğlak burçları için aile ve akrabalık bağları da önemlidir.

28 Aralık Özel Bir Gün müdür? 28 Aralık Ne Günü

Tarihe bakıldığında 28 Aralık özel bir gün olarak belirlenmiş değildir.

28 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Geçmişte 28 Aralıkta meydana gelmiş ve yaşanmış olaylardan bazıları aşağıdadır:

28 Aralık 1612 tarihinde Galileo Galilei, "Neptün" ü keşfeden il astronom olmuştur. Fakat Galilei onu yanlışlıkla yıldız olarak tanımlamıştır.

1836 tarihinde İspanya, Meksika'nın bağımsızlığını tanımıştır.

28 Aralık 1895 tarihinde Alman bilim insanı Wilhelm Röntgen, X ışınlarını keşfetmiştir.

28 Aralık 1997 tarihinde Ankara metrosu açılmıştır.

28 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 28 Aralık günü doğmuş Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

28 Aralık 1926 tarihinde Türk gazeteci ve foto muhabiri Gökşin Sipahioğlu doğmuştur.

28 Aralık 1947 tarihinde Kıbrıslı Türk siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı dünyaya gelmiştir.

1977 tarihinde bugün Türk oyuncu ve şarkıcı Mine Çayıroğlu dünyaya gelmiştir.

Türk oyuncu Özgü Namal 28 Aralık 1978 tarihinde doğmuştur.

28 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Geçmişte 28 Aralık günü dünyaya gelmiş olan yabancı ünlülerde ve futbolculardan bazıları şöyledir:

ABD'nin 28. Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Woodrow Wilson 28 Aralık 1856 tarihinde doğmuştur.

İngiliz astrofizikçi Arthur Stanley Eddington 28 Aralık 1882 tarihinde doğmuştur.

Sovyet mimar, heykelci ve kuramcı Vladimir Tatlin 28 Aralık 1885 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Alman yönetmen F.W. Murnau 28 Aralık 1888 doğumludur.

Alman aktris, yazar ve şarkıcı Hildegard Knef 28 Aralık 1925 doğumludur.

Amerikalı sinema oyuncusu Denzel Washington 28 Aralık 1954 tarihinde doğmuştur.

İngiliz kadın oyuncu Sienna Miller de 1981 tarihinde doğdu.

Litvanyalı basketbolcu Kamile Nacickaite 28 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur.

28 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

28 Aralık doğumlu anime karakteri Kirei Kotomine'dir.