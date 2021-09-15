28 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 28 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide burçlar 12 adet olmaktadır. Her ay bir burca işaret ederken ay sonları genellikle diğer burca ait olmaktadır.

28 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

Kişiler burçlarını öğrenebilmek için doğum tarihlerini bilmeleri gerekir. 23 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler ise başak burcu olmaktadır. Bu nedenle 28 Ağustos tarihi başak burcuna denk gelmektedir.

28 Ağustos Tarihinde Bugün Doğan Türk Ünlüler

28 Ağustos tarihinde doğan kişiler başak burcu olmaktadır. Bu tarihte doğan pek çok ünlü kişi bulunmaktadır. 28 Ağustos tarihinde doğan Türk ünlüler şunlardır:

- 28 Ağustos: Uğur Dündar

- 28 Ağustos: Halil Altınköprü

- 28 Ağustos: Oben Güney

- 28 Ağustos: Engin Çağlar

- 28 Ağustos: Volkan Sevcan

- 28 Ağustos: Levent Tülek

- 28 Ağustos: Burak Serdal

- 28 Ağustos: Oktay Akbal

28 Ağustos Tarihinde Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

28 Ağustos tarihinde doğmuş olan yabancı ünlülerden bazıları ise şunlardır:

- Johan Wolfgang von Gothe: Alman şair ve oyun yazarı

- Bazzi: Amerikan şarkıcı

- Armie Hammer: Amerikalı oyuncu

- Thiago Motta: Brezilyalı futbolcu

- Agata Wrobel: Polonyalı halterci

- Leonardo Iglesias: Arjantinli futbolcu

- Jack Black: Amerikalı oyuncu ve müzisyen

28 Ağustos Yükseleni

Kişiler doğdukları anda ufuk çizgisinden yükselen burca teknik olarak yükselen burcu adı verilmektedir. Yükselen burç en az dahil olunan burç kadar önemli olmaktadır. Ortalama olarak 2 saatte bir olarak değine yükselen burcunu hesaplamak mümkündür.

Kişiler yükselen burçlarını öğrenmek için ilk olarak doğum tarihlerini bilmeleri gerekir. 28 ağustos tarihinde doğan kişilerin yükselen burçları ise doğdukları saatte göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle kişilerin doğduğu saatleri bilmeleri oldukça önemlidir.

28 Ağustos Özellikleri

28 Ağustos başak burcu olmaktadır. Özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

- Yönetici gezegeninden olan başak burcu bilgiyi arayan bir burçtur.

- Çalışkan ve pratik insan olan başak burçlarının yaşamlarından en önemli konu iş olmaktadır.

- Güvendikleri kişilere yardım etmeyi severler.

- İnanmadıkları ve tembel kişilere soğuk davranırlar.

- Genellikle kendilerini kimseye kullandırtmazlar ve gerektiğinde hayır demesini bilirler.

- Çok tutumlu kişilerdir.

- Kişiler ile içli dışlı olmayı sevmezler.

- Soğuk ve mesafeli bir görünümleri vardır.

- Sistemli ve kuralcı bir kişilikleri vardır.

- Dağınıklığı sevmezler ve titiz kişilerdir.

- Her zaman kaliteli yaşamaktan hoşlanan kişilerdir.

- Bütçelerini yansıtan hoş kıyafetler ile giyinmeyi severler. Fakat bu konuda hiçbir zaman abartıya kaçmazlar.