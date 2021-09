27 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 27 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Temmuz burçları arasına hem yengeç, hem de aslan burcu girer. Yengeç burçları alıngan ve aşırı hassas bir yapıya sahiptir. Aldıkları tüm yüklerin sorumluluk bilinci ile taşıyan ya da çözmeye çalışan yengeç burcu, pimpirikli ve kuruntulu bir kişiliği de bünyesinde taşır.

27 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçlar da tıpkı aylar gibi 12'ye ayrılır. Burçlar kuşağında yer alan burçlar ise, her ayın 20. gününden sonra değişir. Aslan burcu 24 Temmuz ile 21 Ağustos arasında kalan günleri kapsar. 27 Temmuz tarihinde doğan kişiler aslan burcuna sahiptir.

27 Temmuz Yükseleni

27 Temmuzda doğan kişilerin yükselen burcunu öğrenebilmeleri için doğum saatini de tam olarak bilmesi gerekir. Aynı gün içinde doğan kişilerin yükselen burçları doğum saatine göre değişiklik gösterebilir. Saatlere göre yükselen burcu ise;

00:00 Boğa

00:30-01:30 İkizler

02:00-04:00 Yengeç

04:30-06:30

07:00-09:30 Başak

10:00-12:00 Terazi

12:30-15:00 Akrep

15:30-17:30 Yay

18:00-19:30 Oğlak

20:00-20:30 Kova

21:00-21:30 Balık

22:00-22:30 Koç

23:00-23:30 Boğa

27 Temmuzda Doğan Kişilerin Özellikleri

Aslan burcu ateş grubuna dahil olan bir burçtur. Aslan burcunu yöneten gezegen ise, güneştir. Aslan burçları gösterişi ve giyinmeyi çok severler. Aslan burçları kibirli insanlardır ve her işe karışmayı, yanlış gördükleri her şeyi düzeltmeyi severler. Aslan burçları kendi düşüncelerini insanlara kabul ettirmeye çalışırlar. Aslan burçları iyi sevimli ve iyi niyetli insanlardır. Bu kişiler, yardımlaşmayı severler elleri çok açıktır. Aslan burçları her zaman sabırlıdır ama sabrı bittiği zaman onlardan uzak durmanız gerekir.

27 Temmuzda Tarihte Bugün

1302 yılında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi'nin zaferi ile sonuçlandı.

1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı arasında yaşanan Petrovaradin Kuşatması, Osmanlı zaferi ile sonuçlandı.

2018 yılında Kanlı ay tutulması yaşandı.

2000 yılında Suriye'nin yeni Devlet Başkanı olan Beşar Esat, ülkesinde bulunan siyasi mahkumların geri kalan cezalarını affettiğini açıkladı.

2002 yılında Ukrayna'da hava gösterisi sırasında bir savaş uçağının düşmesi sonucunda izleyiciler arasından 77 kişi öldü.

1996 yılında Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlama sonucunda 2 kişi öldü. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da burada kalp krizi geçirerek vefat etti.

27 Temmuzda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

27 Temmuz’da doğan ünlüler Maya Rudolph, Donny the Punk ve Dorota Swieniewicz'dir. 27 Temmuz doğumlu olan Türkler ise, Sırrı Gültekin, Rauf Orbay, Serkan Çeliköz, İskender Doğan ve Serkan Çeliköz'dür.