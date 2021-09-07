27 Şubat hangi burç ve burcu ne? 27 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

27 Şubat yılın ikinci ayının son günleridir. 27 Şubat burcunun karşıt burcu Aslan burcudur. 27 Şubat burç grubu hava grubudur.

27 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

27 Şubatta doğan kişiler hava grubu burçlarından olan Balık burcudur.

27 Şubat Yükseleni

27 Şubat yükseleni doğum saati ile alakalı burçlardır. Doğum saatini hesapladıktan sonra doğrudan yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz.

27 Şubatta Doğanların Özellikleri

27 Şubatta doğan kişiler balık burcudur. Cömert olan kişilerdir. Ellerinde ki her şeyi paylaşmayı çok severler. Aynı zamanda duygu doludurlar. Karşı cins ile ilişkilerinde romantiklik seviyeleri yüksektir. Karşı tarafa daima sürpriz yapmayı severler. 27 Şubat doğumlu olan kişiler sevdiklerine oldukça bağımlıdırlar. Aile bağları kuvvetli olan bu kişiler aileleri için her türlü fedakarlığı yapmaktadırlar. Titizlik hayatlarının bir parçasıdır. Özellikle bulunduğu ortamların çok temiz olmasını isterler. Eğer etrafta bir kirlilik söz konusu ise nerede olduğunun bir farkı olmadan orayı temizlemeye meyillidirler. İdealist bir kişiliklere sahip olan bu kişiler son derecede sevecen ve sıcakkanlı insanlardır.

27 Şubatta Özel Bir Gün müdür? 27 Şubat Ne Günü?

27 Şubat herhangi bir şekilde özel gün değildir.

27 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- 4. Henry Fransa'nın kralı oldu.

- Dominik Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

- Osmanlı imparatorluğu döneminde Atmeydanı adı ile bilinen ilk resim sergisi açılmış oldu.

- Haydarpaşa ve İzmit Demiryolunda çalışan işçiler grev yaptı.

- İngiltere'de İşçi partisi kuruldu.

- Tarihteki ilk Türk gemisi olan Belkıs Haliç'te denize indirildi.

- Çekoslavakya'da bir komünist parti yönetime geldi.

- Kuzey Irak'ta bir kent bombalandı.

- Filipinler'de bulunan feribotta bir patlama meydana geldi.

27 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Ömer Faruk Efendi (Osmanlı halifesi)

- Şeref Bakşık (Siyasetçi)

- İsmail Gülgeç (Karikatürist)

- Güngör Bayrak (Şarkıcı)

- Ahmet Mahmut Ünlü (Din adamı)

- Saffet Sancaklı (Futbolcu)

- Volkan Konak (Sanatçı)

27 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Ellen Terry (Aktrist)

- Joaquin Sorolla (Ressam)

- Walter Krüger (Subay)

- Marian Anderson (Şarkıcı)

- Elizabeth Taylor (Oyuncu)

- Ken Grimwood (Yazar)

- Adrian Smith (Gitarist)

- Adam Baldwin (Oyuncu)

27 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

27 Şubat tarihinde doğan herhangi bir anime karakteri bulunmamaktadır.