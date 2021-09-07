27 Ocak hangi burç ve burcu ne? 27 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

22 Ocak ile 19 Şubat tarihi arasında doğan kişilerin burçları Kova olmaktadır. Kova bir hava burcudur. Bu burcu taşıyan kişiler gelişime açıktır. Özgür ruhları ile bilinirler. Özgür olmaları aşk hayatları ile ilgili bir takım sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir.

27 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

27 Ocak tarihinde doğan kişiler Kova burcunun özelliklerini taşımaktadır. Kova burçları özgür ruhlu ve sevecen olmaları ile tanınmaktadır.

27 Ocak Yükseleni Nedir?

27 Ocak tarihinde doğan kişilerin güneş burçları Kova olur. Bunun yanında yükselen burçta insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Güneş burçlarını öğrenmek için yalnızca doğum tarihi yeterli olurken, yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini de bilmesi gerekmektedir.

27 Ocakta Doğanların Yükselenleri Nelerdir?

Kova burçları dürüstlükleri ile bilinir. Oldukça çalışkan bir kişilikleri vardır. Oldukça samimi ve coşkulu kişilerdir. Bu nedenle girdikleri ortamlarda hemen dikkat çekerler ve insanlar tarafından sevilen bir yapıları bulunmaktadır.

Kova burcu insanının içgüdüleri de oldukça gelişmiştir. Heyecanlı yapıları ile dikkat çekmektedirler. Dış görünüşleri de oldukça çekicidir. Hümanist bir yapıları bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığı zaman bu kişiler oldukça modern görünümlüdür. Ancak çoğu zaman sabit fikirli ve inatçı özellik gösterebilmektedirler.

Kova burcu insanları duygularını içinde yaşar. Kovaları elde etmek kolay değildir. Bu nedenle partnerlerinin sabırlı olması gerekmektedir. Özgürlüklerine düşkün oldukları için aşk hayatlarında sıkıntılar yaşayabilirler.

27 Ocak Özel Bir Gün müdür? 27 Ocak Ne Günü?

27 Ocak tarihinde pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Ancak bugün özel bir gün değildir. Türkiye'de ya da dünyada bugünde herhangi bir kutlama yapılmamaktadır.

27 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

1967 yılında Apollo 1 isimli uzay aracı test sırasında yanmış ve birkaç astronot yaşamını kaybetmiştir.

1973 yılında ABD ile Vietnam arasında ateşkes antlaşması imzalanmıştır.

1983 yılında Dünya'nın en uzun denizaltı tüneli unvanına sahip olan Seikan Tüneli açılmıştır.

27 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1997 Betül Kutlu - Türk basketbolcu

1969 Süleyman Atanısev - Türk tiyatro oyuncusu

1965 Oktay Kaynarca - Türk sinema ve dizi oyuncusu

1964 Lale Başar - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1931 Gazanfer Özcan - Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

27 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1992 Jean Acosta Soares - Brezilyalı Futbolcu

1974 Ole Einar Bjorndalen - Norveçli biatlet

1970 Heather Nauert - Amerikalı gazeteci ve diplomat

27 Ocakta Doğan anime Karakterleri

Haruka Tenou - Bishoujo Senshi Sailor Moon