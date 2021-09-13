27 Nisan hangi burç ve burcu ne? 27 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar, insanların kişilik özellikleri hakkında bir takım bilgiler verirler. Nisan ayında ise iki farklı burç bulunmaktadır. 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler Boğa burcudur. Buna bağlı olarak bu tarihler arasında kalan 27 Nisan tarihi de boğa burcu olmaktadır.-

27 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

27 Nisan tarihinde doğan kişiler boğa burcu olarak ifade edilebilir. Toprak grubunda bulunmakta olan boğa burcunun karşıt burcu ise akrep olarak bilinmektedir. 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler boğa burcudur.

27 Nisan Yükseleni

Yükseleni boğa olan kişilerin, sahip olduğu bir takım özellikler bulunmaktadır. Yükselen burcu boğa olanların sakin bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Başka insanlarla ilişkilerinde oldukça uyumlu kişilerdir. Sakin bir yapıya sahip oldukları için çok zor sinirlenirler. Ancak kolay bir şekilde sinirlenmeseler bile bir kişiye sinirlendikleri zaman ise uzun bir süre unutmazlar.

27 Nisan da Doğanların Özellikleri

27 Nisan tarihinde doğan kişiler boğa burcudur. Boğa burcunun oldukça ısrarcı bir kişilik yapısına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Boğa burcu kişileri, mal ve mülke oldukça fazla önem verirler. İçinde yaşadıkları düzenin değişmesinden hoşlanmazlar. Değişime karşı çıkan bir yapıları vardır.

27 Nisan Özel Bir Gün müdür? 27 Nisan Ne Günü?

27 Nisan, tarihte bulunan özel günler arasında yer almamaktadır. 27 Nisan günü, takvim de özel bir gün olarak bilinmese bile bu tarihte ilk kez yaşanan bir takım önemli gelişmelerin olduğunu söylemek de mümkündür.

27 Nisan Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1908 yılında Londra'da Yaz Olimpiyatları başladı.

1909 yılında II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.

1927 yılında Türkiye'de ilk radyo yayını başladı.

2005 yılında Airbus A380 ilk uçuşunu yaptı.

2009 yılında, TBMM tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 Nisan da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1902 - Fehmi Ege

1903 - Rikkat Kunt

1948 - Nil Burak

1951 - Hülya Darcan

1956 - Ramazan Kurtoğlu

1978 - Neslihan Yeşilyurt

27 Nisan da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1956 - Kevin McNally

1976 - Sally Cecilia Hawkins

1983 - Francis Capra

1985 - Sheila Vand

1987 - William Moseley

27 Nisan da Doğan Anime Karakterleri

Takumi Usui - Kaichou wa Maid-sama! 27 Nisan'da doğan bir anime karakteri olarak bilinmektedir.