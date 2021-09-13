27 Nisan hangi burç ve burcu ne? 27 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Burçlar kuşağına göre on iki farklı burç bulunmaktadır. İnsanlar sevdikleri kişilerin burçlarını veya kendi burçlarını öğrenmek isterler. Bu şekilde de burçların kişilik özellikleri hakkında da bilgi edinilebilir. 27 Nisan hangi burç ve burcu ne? 27 Nisan tarihin de bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Burçlar, insanların kişilik özellikleri hakkında bir takım bilgiler verirler. Nisan ayında ise iki farklı burç bulunmaktadır. 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler Boğa burcudur. Buna bağlı olarak bu tarihler arasında kalan 27 Nisan tarihi de boğa burcu olmaktadır.-
27 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?
27 Nisan tarihinde doğan kişiler boğa burcu olarak ifade edilebilir. Toprak grubunda bulunmakta olan boğa burcunun karşıt burcu ise akrep olarak bilinmektedir. 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler boğa burcudur.
27 Nisan Yükseleni
Yükseleni boğa olan kişilerin, sahip olduğu bir takım özellikler bulunmaktadır. Yükselen burcu boğa olanların sakin bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Başka insanlarla ilişkilerinde oldukça uyumlu kişilerdir. Sakin bir yapıya sahip oldukları için çok zor sinirlenirler. Ancak kolay bir şekilde sinirlenmeseler bile bir kişiye sinirlendikleri zaman ise uzun bir süre unutmazlar.
27 Nisan da Doğanların Özellikleri
27 Nisan tarihinde doğan kişiler boğa burcudur. Boğa burcunun oldukça ısrarcı bir kişilik yapısına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Boğa burcu kişileri, mal ve mülke oldukça fazla önem verirler. İçinde yaşadıkları düzenin değişmesinden hoşlanmazlar. Değişime karşı çıkan bir yapıları vardır.
27 Nisan Özel Bir Gün müdür? 27 Nisan Ne Günü?
27 Nisan, tarihte bulunan özel günler arasında yer almamaktadır. 27 Nisan günü, takvim de özel bir gün olarak bilinmese bile bu tarihte ilk kez yaşanan bir takım önemli gelişmelerin olduğunu söylemek de mümkündür.
27 Nisan Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1908 yılında Londra'da Yaz Olimpiyatları başladı.
1909 yılında II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.
1927 yılında Türkiye'de ilk radyo yayını başladı.
2005 yılında Airbus A380 ilk uçuşunu yaptı.
2009 yılında, TBMM tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
27 Nisan da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1902 - Fehmi Ege
1903 - Rikkat Kunt
1948 - Nil Burak
1951 - Hülya Darcan
1956 - Ramazan Kurtoğlu
1978 - Neslihan Yeşilyurt
27 Nisan da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1956 - Kevin McNally
1976 - Sally Cecilia Hawkins
1983 - Francis Capra
1985 - Sheila Vand
1987 - William Moseley
27 Nisan da Doğan Anime Karakterleri
Takumi Usui - Kaichou wa Maid-sama! 27 Nisan'da doğan bir anime karakteri olarak bilinmektedir.