27 Kasım hangi burç ve burcu ne? 27 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yay burcunun uğurlu taşları lal ve akik, uğurlu renkleri ise mavi ve turuncudur.

27 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcu olurlar. Dolayısıyla 27 Kasım da yay burcudur.

27 Kasım Yükseleni

Diğer tarihlerde olduğu gibi 27 Kasımda doğanların da yükselenini öğrenmeleri için doğum saatlerini yazmaları gerekir. 27 Kasımda doğup da yükseleni Yay olanlar ise tutumlu, azimli ve çalışkan olurlar.

27 Kasımda Doğanların Özellikleri

27 Kasımda doğanların karakteristik özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Önüne çıkan fırsatları çok iyi değerlendikleri için iş yaşamında hedeflediklerini kısa bir süre içerisinde gerçekleştirirler.

2- En marjinal burçlardan biri olan yay, monoton ve basmakalıp olan şeylerden hazzetmezler.

3- Kitap okumayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok severler.

4- Katılmadıkları fikirlere bile saygı duymasını bilirler.

5- Detaylara dikkat ederler ve en önemli şeylerin ayrıntılarda olduğuna inanırlar.

6- Para harcamayı severler ancak gereksiz masraflardan kaçınırlar.

7- Yıkıcı eleştirilere ve ön yargılı insanlara tahammülleri yoktur.

27 Kasım Özel Bir Gün Müdür? 27 Kasım Ne Günü?

27 Kasım, Sri Lanka'da her yıl Büyük Kahraman Günü olarak kutlanır.

27 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 27 Kasım 1947 tarihinde İnönü Stadyumu açıldı. Açılış gününde Beşiktaş ile AIK Solna karşılaştı.

2- 27 Kasım 2005 tarihinde Fransız doktor Jean-Michel Dubernard tarafından kısmi yüz nakli gerçekleştirildi.

27 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Fitnat Hanım:

Gazelleri, kasideleri ve tahmis türündeki şiirleriyle tanınan Fitnat Hanım, 27 Kasım 1882 tarihinde doğdu.

2- Sevinç Aktansel:

Ay Vakti ve Can Şenliği filmlerinde başrol oynayan Sevinç Aktansel 27 Kasım 1937 tarihinde doğdu.

3- Can Ulkay:

Ayla ve Müslüm gibi gişe rekortmeni filmlerinin yönetmeni Can Ulkay, 27 Kasım 1964 tarihinde doğdu.

27 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Bruce Lee

Ejderin Dönüşü, Öfkenin Yumruğu ve Ejder Kalesi gibi filmleriyle hafıza kazınan efsanevi dövüş ustası Bruce Lee, 27 Kasım 1940 tarihinde doğdu.

2- Jimi Hendrix:

Woodstock ve Elektric Ladyland albümleri ile tanınan Jimi Hendrix, 27 Kasım 1942 tarihinde, Amerika'nın Washington eyaletinde doğdu.

27 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

Türkiye'de de en çok izlenen animelerden biri olan K-On'daki karakterlerden biri olan Hirasawa Yui, 27 Kasım'da doğmuştur.