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Haberler >Mahmure >Astroloji>27 Haziran hangi burç ve burcu ne? 27 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

27 Haziran hangi burç ve burcu ne? 27 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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27 Haziran hangi burç ve burcu ne? 27 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"İnsanlar doğdukları günlerde neler olduğunu ya da kimlerle aynı gün doğduklarını bilmek isteyebilirler. Bu günlerden biride 27 Haziran günüdür.27 Haziran hangi burçtur? 27 Haziranda doğanların özellikleri nelerdir? 27 Haziranda yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 27 Haziranda doğan ünlü isimler kimlerdir? 27 Haziranda doğan anime karakterler kimlerdir? Sizler için 27 Haziran günü ile ilgili merak edilenleri derledik."

27 Haziran günü yengeç burcunun içinde yer almaktadır.

 27 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

 27 Haziranda doğan kişiler güneş burcuna göre yengeç sınıfında yer almaktadır.

 27 Haziran Yükseleni

 Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunu saatine göre belirlenmektedir. Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burç saatlere göre hesaplansa da doğduğunuz konumunda yükselen burca etkisi vardır. Yükselen burcu ay 27 Haziran tarihinin saatlere göre yükselen burçları;

 00:00-00:30 Koç       

 01:00-01:30 Boğa

 02:00-03:30 İkizler

 04:00-06:00 Yengeç

 06:30-08:30 Aslan

 09:00-11:30 Başak

 12:00-14:00 Terazi

 14:30-17:00 Akrep

 17:30-19:30 Yay       

 20:00-21:30 Oğlak

 22:00-22:30 Kova

 23:00-24.00 Balık     

 27 Haziran’da Doğanların Özellikleri

 Yönetici gezegeni ay olan yengeç burcu insanları oldukça hassastırlar. Oldukça duygusal olmalarının yanında her konuya duyarlı yaklaşmaktadırlar. İyi günlerinde neşeli yapıları varken kötü oldukları günlerde alıngan ve asık suratlı olabilirler.

 27 Haziran Özel Bir Gün Müdür? 27 Haziran Ne Günü?

 27 Haziranda iki özel gün bulunmaktadır. 27 Haziran dünya güneş gözlüğü günü olarak kutlanmaktadır. 27 Haziran dünya ananas günü olarak da kabul edilmektedir.

 27 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 MÖ 209- Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıkışı.

 1565- Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu.

 1878- Tercüman-ı Hakikat adlı günlük gazete çıkmaya başladı.

 1884- İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.

 1893- New York Borsası çöktü.

 1905- Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa başladı.

 1916- Hicaz, bağımsızlığını ilan etti.

 1917- Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.

 1918- Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.

 1923- Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.

 1938- Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

 1946- Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

 1950- Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.

 1954- Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükûmet devrildi.

 1954- Dünyanın ilk nükleer enerji santrali açıldı.

 1957- Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.

 1964- Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi.

 1964- Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.

 1967- Dünyanın ilk bankamatiği hizmete girdi.

 1976- Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı kaçırıldı.

 1977- Cibuti Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

 1978- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı.

 1979- Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.

 1980- İtalyan Hava Yolları'na ait uçak düştü 81 kişi hayatını kaybetti.

 1984- TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.

 1987- Gaziantep Üniversitesi kuruldu.

 1988- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası: 56 ölü, 60 yaralı.

 1991- Yugoslav Halk Ordusu, Slovenya'ya karşı operasyon başlattı.

 1998 – Adana da depremde 144 kişi öldü.

 2004- Boris Tadiç, Sırbistan-Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi.

 2007- Birleşik Krallık Başbakanı görevinden ayrıldı.

 27 Haziran’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

 1921- Yusuf Atılgan, Yazar

 1931- Tolon Tosun, Alet ve diş hekimi

 1936- Kutlu Payaslı, Şarkıcı

 1973- Özge Fışkın, Şarkıcı

 1984- Gökhan İnler, Futbolcu

 1991- Özge Yavaş, Basketbolcu

 1993- Gamze Alikaya, Voleybolcu

 27 Haziran’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 1350- II. Manuil, Bizans İmparatoru

 1462- XII. Louis, Fransa Kralı

 1740- John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar

 1806- Augustus De Morgan, matematikçi ve mantıkçı

 1869- Emma Goldman, Yazar

 1869- Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

 1877- Charles Glover Barkla, Fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

 1914- Helena Benitez, Bürokrat

 1931- Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

 1941- Krzysztof Kieslowski, Yönetmen

 1951- Mary McAleese, İrlanda Cumhurbaşkanı

 1952- Rita Russek, Oyuncu

 1955- Isabelle Adjani, Sinema oyuncusu

 1959- Janusz Kamiński, Film yönetmeni

 1960- Axel Rudi Pell, Gitarist

 1966- J.J. Abrams, Yönetmen ve senarist

 1968- Pascale Bussières, Oyuncu

 1969- Alessandro Esseno, Besteci

 1970- Cecily von Ziegesar, Yazar

 1974- Christian Kane, Oyuncu ve şarkıcı

 1975- Tobey Maguire, Oyuncu

 1976- Wagner Moura, Oyuncu

 1977- Raúl González, Futbolcu

 1978- Petra Frey, Şarkıcı

 1979- Fabrizo Miccoli, Futbolcu

 1980- Hugo Campagnaro, Futbolcu

 1980- Tobin Radcliffe, Oyuncu

 1981- Martina García, Oyuncu

 1983- Alsu, Şarkıcı

 1984- Iosif Cholevas, Futbolcu

 1985- Svetlana Kuznetsova, Tenis oyuncusu

 1985- Nico Rosberg, Formula 1 pilotu

 1986- Drake Bell, Şarkıcı ve oyuncu

 1986- Sam Claflin, Oyuncu

 1987- Ed Westwick, Oyuncu

 1988- Landry Fields, Basketbolcu

 1988- Matthew Spiranovic, Futbolcu

 1989- Matthew Lewis, Oyuncu

 1990- Laura van der Heijden, Hentbolcu

 1991- Jordy Clasie, Futbolcu

 1999- Chandler Riggs, Oyuncu

 27 Haziran’da Doğan Anime Karakterleri

 27 Haziranda doğan herhangi bir anime karakter bulunmamaktadır.

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