27 Haziran hangi burç ve burcu ne? 27 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar doğdukları günlerde neler olduğunu ya da kimlerle aynı gün doğduklarını bilmek isteyebilirler. Bu günlerden biride 27 Haziran günüdür.27 Haziran hangi burçtur? 27 Haziranda doğanların özellikleri nelerdir? 27 Haziranda yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 27 Haziranda doğan ünlü isimler kimlerdir? 27 Haziranda doğan anime karakterler kimlerdir? Sizler için 27 Haziran günü ile ilgili merak edilenleri derledik."
27 Haziran günü yengeç burcunun içinde yer almaktadır.
27 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?
27 Haziranda doğan kişiler güneş burcuna göre yengeç sınıfında yer almaktadır.
27 Haziran Yükseleni
Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunu saatine göre belirlenmektedir. Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burç saatlere göre hesaplansa da doğduğunuz konumunda yükselen burca etkisi vardır. Yükselen burcu ay 27 Haziran tarihinin saatlere göre yükselen burçları;
00:00-00:30 Koç
01:00-01:30 Boğa
02:00-03:30 İkizler
04:00-06:00 Yengeç
06:30-08:30 Aslan
09:00-11:30 Başak
12:00-14:00 Terazi
14:30-17:00 Akrep
17:30-19:30 Yay
20:00-21:30 Oğlak
22:00-22:30 Kova
23:00-24.00 Balık
27 Haziran’da Doğanların Özellikleri
Yönetici gezegeni ay olan yengeç burcu insanları oldukça hassastırlar. Oldukça duygusal olmalarının yanında her konuya duyarlı yaklaşmaktadırlar. İyi günlerinde neşeli yapıları varken kötü oldukları günlerde alıngan ve asık suratlı olabilirler.
27 Haziran Özel Bir Gün Müdür? 27 Haziran Ne Günü?
27 Haziranda iki özel gün bulunmaktadır. 27 Haziran dünya güneş gözlüğü günü olarak kutlanmaktadır. 27 Haziran dünya ananas günü olarak da kabul edilmektedir.
27 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
MÖ 209- Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıkışı.
1565- Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu.
1878- Tercüman-ı Hakikat adlı günlük gazete çıkmaya başladı.
1884- İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.
1893- New York Borsası çöktü.
1905- Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa başladı.
1916- Hicaz, bağımsızlığını ilan etti.
1917- Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.
1918- Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.
1923- Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.
1938- Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.
1946- Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.
1950- Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.
1954- Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükûmet devrildi.
1954- Dünyanın ilk nükleer enerji santrali açıldı.
1957- Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.
1964- Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi.
1964- Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.
1967- Dünyanın ilk bankamatiği hizmete girdi.
1976- Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı kaçırıldı.
1977- Cibuti Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.
1978- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı.
1979- Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.
1980- İtalyan Hava Yolları'na ait uçak düştü 81 kişi hayatını kaybetti.
1984- TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.
1987- Gaziantep Üniversitesi kuruldu.
1988- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası: 56 ölü, 60 yaralı.
1991- Yugoslav Halk Ordusu, Slovenya'ya karşı operasyon başlattı.
1998 – Adana da depremde 144 kişi öldü.
2004- Boris Tadiç, Sırbistan-Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi.
2007- Birleşik Krallık Başbakanı görevinden ayrıldı.
27 Haziran’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular
1921- Yusuf Atılgan, Yazar
1931- Tolon Tosun, Alet ve diş hekimi
1936- Kutlu Payaslı, Şarkıcı
1973- Özge Fışkın, Şarkıcı
1984- Gökhan İnler, Futbolcu
1991- Özge Yavaş, Basketbolcu
1993- Gamze Alikaya, Voleybolcu
27 Haziran’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1350- II. Manuil, Bizans İmparatoru
1462- XII. Louis, Fransa Kralı
1740- John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar
1806- Augustus De Morgan, matematikçi ve mantıkçı
1869- Emma Goldman, Yazar
1869- Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
1877- Charles Glover Barkla, Fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
1914- Helena Benitez, Bürokrat
1931- Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)
1941- Krzysztof Kieslowski, Yönetmen
1951- Mary McAleese, İrlanda Cumhurbaşkanı
1952- Rita Russek, Oyuncu
1955- Isabelle Adjani, Sinema oyuncusu
1959- Janusz Kamiński, Film yönetmeni
1960- Axel Rudi Pell, Gitarist
1966- J.J. Abrams, Yönetmen ve senarist
1968- Pascale Bussières, Oyuncu
1969- Alessandro Esseno, Besteci
1970- Cecily von Ziegesar, Yazar
1974- Christian Kane, Oyuncu ve şarkıcı
1975- Tobey Maguire, Oyuncu
1976- Wagner Moura, Oyuncu
1977- Raúl González, Futbolcu
1978- Petra Frey, Şarkıcı
1979- Fabrizo Miccoli, Futbolcu
1980- Hugo Campagnaro, Futbolcu
1980- Tobin Radcliffe, Oyuncu
1981- Martina García, Oyuncu
1983- Alsu, Şarkıcı
1984- Iosif Cholevas, Futbolcu
1985- Svetlana Kuznetsova, Tenis oyuncusu
1985- Nico Rosberg, Formula 1 pilotu
1986- Drake Bell, Şarkıcı ve oyuncu
1986- Sam Claflin, Oyuncu
1987- Ed Westwick, Oyuncu
1988- Landry Fields, Basketbolcu
1988- Matthew Spiranovic, Futbolcu
1989- Matthew Lewis, Oyuncu
1990- Laura van der Heijden, Hentbolcu
1991- Jordy Clasie, Futbolcu
1999- Chandler Riggs, Oyuncu
27 Haziran’da Doğan Anime Karakterleri
27 Haziranda doğan herhangi bir anime karakter bulunmamaktadır.