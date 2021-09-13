27 Haziran hangi burç ve burcu ne? 27 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

27 Haziran günü yengeç burcunun içinde yer almaktadır.

27 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

27 Haziranda doğan kişiler güneş burcuna göre yengeç sınıfında yer almaktadır.

27 Haziran Yükseleni

Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunu saatine göre belirlenmektedir. Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burç saatlere göre hesaplansa da doğduğunuz konumunda yükselen burca etkisi vardır. Yükselen burcu ay 27 Haziran tarihinin saatlere göre yükselen burçları;

00:00-00:30 Koç

01:00-01:30 Boğa

02:00-03:30 İkizler

04:00-06:00 Yengeç

06:30-08:30 Aslan

09:00-11:30 Başak

12:00-14:00 Terazi

14:30-17:00 Akrep

17:30-19:30 Yay

20:00-21:30 Oğlak

22:00-22:30 Kova

23:00-24.00 Balık

27 Haziran’da Doğanların Özellikleri

Yönetici gezegeni ay olan yengeç burcu insanları oldukça hassastırlar. Oldukça duygusal olmalarının yanında her konuya duyarlı yaklaşmaktadırlar. İyi günlerinde neşeli yapıları varken kötü oldukları günlerde alıngan ve asık suratlı olabilirler.

27 Haziran Özel Bir Gün Müdür? 27 Haziran Ne Günü?

27 Haziranda iki özel gün bulunmaktadır. 27 Haziran dünya güneş gözlüğü günü olarak kutlanmaktadır. 27 Haziran dünya ananas günü olarak da kabul edilmektedir.

27 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

MÖ 209- Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıkışı.

1565- Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu.

1878- Tercüman-ı Hakikat adlı günlük gazete çıkmaya başladı.

1884- İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.

1893- New York Borsası çöktü.

1905- Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa başladı.

1916- Hicaz, bağımsızlığını ilan etti.

1917- Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.

1918- Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.

1923- Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.

1938- Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

1946- Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

1950- Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.

1954- Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükûmet devrildi.

1954- Dünyanın ilk nükleer enerji santrali açıldı.

1957- Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.

1964- Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi.

1964- Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.

1967- Dünyanın ilk bankamatiği hizmete girdi.

1976- Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı kaçırıldı.

1977- Cibuti Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

1978- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı.

1979- Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.

1980- İtalyan Hava Yolları'na ait uçak düştü 81 kişi hayatını kaybetti.

1984- TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.

1987- Gaziantep Üniversitesi kuruldu.

1988- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası: 56 ölü, 60 yaralı.

1991- Yugoslav Halk Ordusu, Slovenya'ya karşı operasyon başlattı.

1998 – Adana da depremde 144 kişi öldü.

2004- Boris Tadiç, Sırbistan-Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi.

2007- Birleşik Krallık Başbakanı görevinden ayrıldı.

27 Haziran’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

1921- Yusuf Atılgan, Yazar

1931- Tolon Tosun, Alet ve diş hekimi

1936- Kutlu Payaslı, Şarkıcı

1973- Özge Fışkın, Şarkıcı

1984- Gökhan İnler, Futbolcu

1991- Özge Yavaş, Basketbolcu

1993- Gamze Alikaya, Voleybolcu

27 Haziran’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1350- II. Manuil, Bizans İmparatoru

1462- XII. Louis, Fransa Kralı

1740- John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar

1806- Augustus De Morgan, matematikçi ve mantıkçı

1869- Emma Goldman, Yazar

1869- Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1877- Charles Glover Barkla, Fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1914- Helena Benitez, Bürokrat

1931- Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

1941- Krzysztof Kieslowski, Yönetmen

1951- Mary McAleese, İrlanda Cumhurbaşkanı

1952- Rita Russek, Oyuncu

1955- Isabelle Adjani, Sinema oyuncusu

1959- Janusz Kamiński, Film yönetmeni

1960- Axel Rudi Pell, Gitarist

1966- J.J. Abrams, Yönetmen ve senarist

1968- Pascale Bussières, Oyuncu

1969- Alessandro Esseno, Besteci

1970- Cecily von Ziegesar, Yazar

1974- Christian Kane, Oyuncu ve şarkıcı

1975- Tobey Maguire, Oyuncu

1976- Wagner Moura, Oyuncu

1977- Raúl González, Futbolcu

1978- Petra Frey, Şarkıcı

1979- Fabrizo Miccoli, Futbolcu

1980- Hugo Campagnaro, Futbolcu

1980- Tobin Radcliffe, Oyuncu

1981- Martina García, Oyuncu

1983- Alsu, Şarkıcı

1984- Iosif Cholevas, Futbolcu

1985- Svetlana Kuznetsova, Tenis oyuncusu

1985- Nico Rosberg, Formula 1 pilotu

1986- Drake Bell, Şarkıcı ve oyuncu

1986- Sam Claflin, Oyuncu

1987- Ed Westwick, Oyuncu

1988- Landry Fields, Basketbolcu

1988- Matthew Spiranovic, Futbolcu

1989- Matthew Lewis, Oyuncu

1990- Laura van der Heijden, Hentbolcu

1991- Jordy Clasie, Futbolcu

1999- Chandler Riggs, Oyuncu

27 Haziran’da Doğan Anime Karakterleri

27 Haziranda doğan herhangi bir anime karakter bulunmamaktadır.