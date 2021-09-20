27 Ekim hangi burç ve burcu ne? 27 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar kuşağında yer alan 12 burç sayesinde aile, arkadaş ve diğer insanların karakterleri hakkında ufak bilgiler edinmek mümkündür. Ancak bu noktada temel burcun etkisi kadar yükselen ve ay burçlarının da etkili olduğu unutulmamalıdır.

27 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Zodyak’a göre 23 Ekim ile 21 Kasım arasında yer alan burcun ismi akreptir. Dolayısıyla 27 Ekim tarihinde doğan bir bebek akrep burcu olmaktadır. Akrep, yengeç ve balık burçlarıyla birlikte su grubunu oluşturan üç burçtan biri olarak tanınır.

27 Ekim Yükseleni

Yükselen akrep burçları aşırı olmalarıyla tanınırlar. Hatta bu nitelikleri sebebiyle bazen çevrelerindeki insanların canını yakabilirler. Buna zıt şekilde yükselen akrepler çevrelerini kusursuz yapaya eğimlidirler. Dolayısıyla yanındaki insanlar için ellerinden gelenden daha fazla çaba sarf edebilirler.

27 Ekim’de Doğanların Özellikleri

Akrep burcu, burçlar kuşağında yer alan en güçlü burçlardan biridir. Bu burcu taşıyan insanlar; cesur, hırslı, azimli ve sabırlı olmalarıyla dikkat çekerler. Akrep burcu için kullanılabilecek bir ifade de ihtirastır. Bu burcun insanı güçlü bir hafızaya sahiptir, kendisine yapılan iyiliği ya da kötülüğü asla unutmaz. Kinci olmaları sebebiyle de sabırla intikam alacakları günü bekleyebilirler.

27 Ekim Özel Bir Gün müdür? 27 Ekim Ne Günü?

İnsanın dünya üzerindeki binlerce yıllık serüveni bazı özel günlerin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak 27 Ekim dünya genelinde kabul gören özel bir gün değildir. Yine de farklı yılların 27 Ekim tarihine bakıldığında bazı önemli olay ve gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.

27 Ekim Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

27 Ekim tarihinde, dünya çapında yaşanan bazı olay ve gelişmeleri şu şekilde sıralamak mümkündür: New York metrosu açıldı (1904), Naylonun keşfedilmesi (1939), ABD Hava Kuvvetlerine ilk defa siyahi general atanması (1954), Çin’in nüfusunun 1 milyarı aşması (1982) ve Türksat 3A uydusunun devreye girmesi (2008).

27 Ekim’de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

İnsanlar aynı doğum tarihini paylaştığı ünlüleri ve sporcuları merak etme eğilimindedir. Buna göre 27 Ekim tarihinde doğan Türk ünlüleri; Ahmet Kireççi, Tanju Gürsu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Furkan Palalı olarak sıralamak mümkündür. Bu tarihte doğan ünlü futbolculardan biriyse kaleci olarak görev yapan Volkan Demirel’dir.

27 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri

Ekim ayında doğan ve akrep burcunu taşıyan bazı anime karakterlerine; Asuna Yuuki, Toua Tokuchi, Kazuto Kirigaya ve Gintoki Sakata isimleri örnek verilebilir.