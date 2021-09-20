27 Aralık hangi burç ve burcu ne? 27 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

27 Aralık doğumluların güneş burcu oğlak burcudur.

27 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojinin, Batı astroloji olarak adlandırılan bölümüne göre 27 Aralık tarihinde dünyaya gelmiş olan kadın ve erkeklerin burcu oğlak burcudur.

27 Aralık Yükseleni

Yükselen burcu kişinin aynı zamanda birinci evi olarak bilinen kişinin iç dünyasının değerlerini anlatan evin de yöneticisi demektir. Astrolojide, yani Batı astrolojisinde yükselen burç, insanın doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Bu burç, doğum haritasının doğu ufuk çizgisine bakıldığı zaman görülür.

Yükselen burcun hesaplanması ve belirlenmesi bu açıklamalar ışığında da anlaşılacağı üzere ancak doğum saatinin tam bir kesinlikle bilinmesi durumunda olanaklıdır. Yükselen burç kişiye özeldir.

27 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Dürüst, güvenilir ve çalışkan olan oğlaklar toprak grubu bir burçtur. Geleneklerine bağlı ve çok okuyan oğlak burçlarının olumsuz özellikleri şüphecilikleri ve sabit fikirlilikleridir.

27 Aralık Özel Bir Gün müdür? 27 Aralık Ne Günü

Tarihte 27 Aralık özel bir gün olarak yer almamaktadır.

27 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

27 Aralık 1907 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te II. Jön Türk Kongresi yapıldı ve sonuç bildirgesinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.

27 Aralık 1945'de 28 devletin üzerinde anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya bankası kuruldu.

300 yıl devam eden sömürgecilikten sonra 27 Aralık 1949'da Hollanda Kraliçesi Juliana, Endonezya'nın bağımsızlığını tanıdı.

Türkiye- ABD arasında 27 Aralık 1949 tarihinde "Kültür Antlaşması" imzalandı.

Aya ilk insanlı uçuş gerçekleştiren Apollo 8, 27 Aralık 1968'de dünyaya döndü.

İspanya, 40 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından demokrasiye geçti.

27 Aralık 1987 tarihinde AKM, yani Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 68. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

27 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk öykücü Kemalettin Tuğcu, doğumu 27 Aralık 1902

Cahide Sonku, Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve oyuncu 27 Aralık 1919 tarihinde doğmuştur.

Türk sinema oyuncusu ve tarihçi Pelin Batu 27 Aralık 1978 doğumludur.

27 Aralıkta Doğan Yabancı Futbolcular ve Ünlüler

Alman astronom Johannes Kepler 27 Aralık 1571'de doğmuştur.

Fransız kimyacı ve bakteriyolog Louıs Pasteur 27 Aralık 1822 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Alman asıllı İspanyol futbolcu Curro Torres 27 Aralık 1976 doğumludur.

27 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

27 Aralıkta doğan anime karakteri: Hinata Hyuga