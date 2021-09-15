26 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 26 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Aslan burcu, güneş burcunun 12 burcundan birisidir ve 26 Temmuz doğumlular da aslan burcu olmaktadır.

26 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Sistematik bir düzeni olan güneş burcunun, burçlarından olan "Aslan Burcu", 24 Temmuz-21 Ağustos arasında doğmuş olan insanları kapsar.

26 Temmuz Yükseleni

Yükselen burç, kişilerin doğum saatine göre hesaplanır ve yorumlanır.

26 Temmuzda Doğanların Özellikleri

26 Temmuz tarihinde doğanlar aslan burcudur ve en temel özellikleri şatafata düşkünlükleri ve lider ruhlarıdır. Önder olmaya, grupta sözleri dinlensin isteyen aslan burçları bencillikleri ile de dikkat çekerler.

26 Temmuz Özel Bir Gün müdür? Ne Günüdür?

26 Temmuz günü özel bir gün değildir.

26 Temmuz Tarihinde Meydana Gelmiş Ve Gerçekleşmiş Olaylar Nelerdir?

Tarihte 26 Temmuz'da pek çok hadiseler meydana gelmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

New York, ABD'nin 11. eyaleti olmuştur. 26 Temmuz 1788 tarihinde ABD'nin Anayasası'nı onaylayarak New York ABD'nin 11. eyaleti oldu.

Fransa, 26 Temmuz 1891'de Tahiti'yi ilhak etmiştir.

Balıkesir Kongresi 26 Temmuz 1919 tarihinde başladı.

Adolf Hitler; duyma, görme ve benzer sorunları olan Almanların kısırlaştırılacağını açıkladığı tarih 26 Temmuz 1933.

İstanbul Altın Borsa'sı 26 Temmuz 1995 tarihinde açılmıştır.

26 Temmuz Tarihinde Doğmuş Türk Ünlüler ve Futbolcular

26 Temmuz tarihinde doğmuş olan ünlü Türkler ve futbolcular:

Metin Çekmez, Türk oyuncu doğumu: 26.07. 1945

Metin Altan Düzyatan, Türk sunucu ve sanatçı, doğumu 26 Temmuz 1979

Ferda Yıldız, Türk basketbol oyuncusu da 26 Temmuz tarihinde doğmuş Türk ünlülerdendir. Ferda Yıldız 1993 doğumludur.

Türk futbolcu Metin Uzun'un doğum tarihi 26 Temmuz 1973'dür.

Türk Milli Futbolcu olan Sabri Sarıoğlu da 26 Temmuz doğumlu futbolculardan olup 1984 yılında dünyaya gelmiştir.

26 Temmuz Tarihinde Doğmuş Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Bu tarihte dünyaya gelmiş yabancı ünlüler ve futbolcular:

George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, oyun yazarı ve eleştirmen doğumu 26 Temmuz 1856

Alman psikanalizci Carl Gustav Jung 26 Temmuz 1875 tarihinde dünyaya gelmiştir.

George Grosz, Alman ressam, doğumu 26 Temmuz 1893

Alberta Adams, ABD'li blues ve caz şarkıcısı, doğumu 26 Temmuz 1917

Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones müzik grubunun kurucularındandır. Doğum tarihi; 26 Temmuz 1943

İngiliz oyuncu Susan George de 26 Temmuz doğumlu yabancı ünlülerden olup doğum yılı ise 1950'dir.

Sandra Bullock, ABD'li oyuncu 26 Temmuz 1964

İtalyan aktris Anna Rita Del Piano doğumu 26 Temmuz 1966'dır.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Elizabeth Gillies'in doğum taridi 26 Temmuz 1993'dür.

Taylor Momsen, ABD'li oyuncu ve şarkıcı, 26 Temmuz 1993

Portekizli futbolcu ve teknik direktör Vitor Pereira, doğum 26.07.1968'dir.

26 Temmuz Doğumlu Anime Karakterleri

Anime karakterlerinden "Kanade Tachibana" 26 Temmuz doğumludur.