26 Şubat hangi burç ve burcu ne? 26 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Balık burcu kişisi, sınırsız bir hayal gücüne sahiptir. Balıklar, akılcı ve sezgisel bir yapıya sahiptir. Bunun yanı sıra çok dik kafalıdır.

26 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

26 Şubat tarihinde doğan kişiler su gurubu mensubu olan balık burcudur. Sezgilerinden dolayı kendilerine ne söyleneceğini çok daha önceden anlarlar. Bu nedenle de bir cümleyi bitirmeden konuyu hemen anlayarak çözüm bile sunabilirler. Balık burçları, modern bir görünüme sahip olan ama fikirlerinde çok inatçı olan bir kişiliğe sahiptir.

26 Şubat Yükseleni

26 Şubat tarihinde doğan kişilerin yükseleni doğum saatine göre değişkenlik gösterir. Doğduğunuz güne ve saate göre yükselen burcunuzu kolaylıkla bulabilirsiniz. Balık burcu yükselenine sahip olan kişiler, genellikle çok hassas ve duygusal bir kişiliğe sahiptir. Uzun ya da orta boyları ile koyu renkte olan gözleri bu kişilerin en belirgin özelliklerindendir. Balık kadınlarının yüzleri de çok güzeldir. Aynı zamanda metabolizmaları da çok hassastır. Yaşları ilerlese de kendilerine bakmayı hiçbir zaman bırakmazlar.

26 Şubat Doğanların Özellikleri

26 Şubat tarihinde doğan kişiler, girdiği her ortamda dikkat çekmeyi sever. Hemen fark edilen Balıklar, sıcakkanlı ve sevecendir. Balık burçları, ırk, dil, din, cinsiyet gibi konulara girmeden herkese kendini kolaylıkla sevebilirler. Balıklar, herkesin eşit haklara sahip olabilmesi için çalışırlar.

Dışarıdan modern bir görünüme sahip olan Balıklar, aslında çok sabit fikirli ve inatçıdırlar. Balıklara yakın olmak aslında çok zordur. Onlarla çok yakın olduğunuzu düşünseniz de aranızda bir uzaklık olduğunu fark edebilirsiniz. Balık burçları, özgürlüğüne çok düşkündür.

26 Şubat Özel Bir Gün müdür? 26 Şubat Ne Günü?

26 Şubat tarihi, Miladi takvime göre yılın 57. günüdür. Fakat özel bir gün değildir.

26 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1848 yılında Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.

1618 yılında Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve onun yerine II. Osman Padişah oldu.

1926 yılında Türkiye İstatistik Kurumu o dönem koyulan adı ile Merkezi İstatistik Dairesi kuruldu.

1985 yılında Tarık Akan 35. Berlin Film Şenliğinde Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ödül, Zeki Ökten'in yönettiğini yaptığı Pehlivan ismini taşıyan filmdeki rolü ile verildi. Ama Tarık Akan kendisine pasaport verilmediği için ödül almaya gidemedi.

26 Şubat Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

26 Şubat tarihinde doğan yabancı ünlüler Levi Strauss, Victor Hugo'dur. 26 Şubat doğumlu Türkler ise, Ferhan Şensoy, Beren Saat'tir.

26 Şubat Doğan Anime Karakterleri

26 Şubat tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmuyor.